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Здоровье26 июля 2021 9:37

Более 700 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения региона
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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700,5 тысячи нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в конце июня в Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, в срок до 25 июля 2021 года должно было привиться не менее 60% от числа сотрудников. После этого вакцинация в регионе пошла ударными темпами: ежедневно на прививку стали приходить около 15 тысяч человек.

В связи с высоким спросом в Нижегородскую область стабильно поступают препараты для вакцинации населения. Так, 25 июля в медицинские учреждения региона поступило более 9,5 тысячи доз препарата «ЭпивакКорона».