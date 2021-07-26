Более 700 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

700,5 тысячи нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, в конце июня в Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер. Согласно постановлению главного санитарного врача региона, в срок до 25 июля 2021 года должно было привиться не менее 60% от числа сотрудников. После этого вакцинация в регионе пошла ударными темпами: ежедневно на прививку стали приходить около 15 тысяч человек.

В связи с высоким спросом в Нижегородскую область стабильно поступают препараты для вакцинации населения. Так, 25 июля в медицинские учреждения региона поступило более 9,5 тысячи доз препарата «ЭпивакКорона».