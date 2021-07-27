Убитую маньяком американку Кэтрин Сироу кремировали в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде на днях кремировали тело 34-летней американки Кэтрин Сироу, убитой в июне в лесополосе в Нижегородской области. На траурную церемонию из США приехали мать и сестра иностранной студентки.

Напомним, трагедия произошла в Нижегородской области в середине июня. Сначала стало известно об исчезновении девушки. Ее поиски продолжались в течение нескольких дней. В них участвовали волонтеры, полиция и следователи. Однако спустя несколько дней тело девушки было найдено в лесополосе в Городецком районе. По подозрению в совершении этого преступления задержан 43-летний местный житель. Он уже был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.

- По данным следствия, в 18:30 15 июня девушка вышла из дома, а затем села в неизвестный автомобиль и направилась в сторону деревни Рекшино Борского района. С тех пор о ее местонахождении ничего известно не было, - рассказали в Следственном комитете России. – Сейчас мужчина уже задержан и сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

На траурную церемонию приехали мать и сестра девушки из США. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, в Нижний Новгород девушка приехала несколько лет назад. Здесь она училась на юридическом факультете ННГУ. У себя на Родине она тоже успела получить образование – она изучала историю искусств в Калифорнийском университете. Там она окончила и бакалавриат, и магистратуру. Как следует из информации на ее странице в соцсети, в период с 2005 по 2011 года девушка служила в морской пехоте США. На прощальную церемонию в Нижний Новгород приехали мать и сестра девушки.

- Изначально мы планировали провести похороны Кэтрин в США, но потом приняли решение провести церемонию здесь, – рассказала «ФедералПресс» мать погибшей, Ребекка Сироу.

Известно, что прощание с Кэтрин Сироу прошло в нижегородском крематории в кругу родственников и близких друзей девушки. Родственники выступили против освещения в СМИ церемонии до их отбытия обратно на родину. Прах Кэтрин Сироу отвезли в США, где он и будет похоронен.

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