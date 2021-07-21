Фура сгорела дотла на трассе М-7 в Кстовском районе. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|
Череда трагедий на трассе М-7 в Нижегородской области продолжается: на этот раз на участке трассы в Кстовском районе до основания сгорела фура. К сожалению, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, а очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.
По данным ведомства, сообщение о возгорании фуры на Южном обходе федеральной трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе поступило в дежурную часть в 14:58. Оказалось, что на повороте к селу Шелокша столкнулись три грузовых автомобиля: Скания (груз – канцтовары), Скания (груз – битум) и грузовая газель. Ликвидировать пожар площадью 30 квадратных метров удалось в 15:31. Затем, в 16:15, было обнаружено тело погибшего. Его личность ещё не установлена.
– Движение по трассе перекрыто в обе стороны, – добавили в МЧС региона.
О причинах случившегося пока ничего не известно. Ведётся расследование.
Единственное, что можно сказать наверняка, – пожар был крупный. На видеозаписи, предоставленной очевидцем в городском сообществе ВКонтакте, можно наблюдать, как кузов фуры прогорел до самого основания.
В тушении этого пожара участвовали 15 человек и пять единиц техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Мужчина погиб в ДТП на трассе М-7 Воротынского района 17 июля
Ещё один человек доставлен в больницу (подробнее)
Страшная авария под Нижним Новгородом: Один погиб и шесть человек пострадали
Среди раненых оказалось трое детей (подробнее)
Массовая авария в Лысково: На трассе М-7 столкнулись сразу четыре автомобиля
В результате ДТП погибли 3 человека, 1 пострадал (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!