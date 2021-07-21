Фура сгорела дотла на трассе М-7 в Кстовском районе. ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Череда трагедий на трассе М-7 в Нижегородской области продолжается: на этот раз на участке трассы в Кстовском районе до основания сгорела фура. К сожалению, в результате погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, а очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.

По данным ведомства, сообщение о возгорании фуры на Южном обходе федеральной трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе поступило в дежурную часть в 14:58. Оказалось, что на повороте к селу Шелокша столкнулись три грузовых автомобиля: Скания (груз – канцтовары), Скания (груз – битум) и грузовая газель. Ликвидировать пожар площадью 30 квадратных метров удалось в 15:31. Затем, в 16:15, было обнаружено тело погибшего. Его личность ещё не установлена.

– Движение по трассе перекрыто в обе стороны, – добавили в МЧС региона.

О причинах случившегося пока ничего не известно. Ведётся расследование.

Единственное, что можно сказать наверняка, – пожар был крупный. На видеозаписи, предоставленной очевидцем в городском сообществе ВКонтакте, можно наблюдать, как кузов фуры прогорел до самого основания.

В тушении этого пожара участвовали 15 человек и пять единиц техники.

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