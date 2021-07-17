Мужчина погиб в ДТП на трассе М-7 Воротынского района 17 июля

Мужчина погиб в автомобильной аварии на трассе М-7 в Воротынском районе Нижегородской области сегодня, 17 июля. Его пассажирка доставлена в больницу. Данными на этот счёт поделились в ГУ МВД России по региону.
Согласно данным ведомства, трагедия произошла в районе трёх-четырёх часов дня на 552 километре трассы М-7, где водитель автомобиля "Вольво" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга" прямо в лоб. В результате водитель Волги получил травмы, не совместимые с жизнью. Повреждённый автомобиль пришлось деблокировать, чтобы достать погибшего. А его пассажирка попала в местную ЦРБ. Пока о её состоянии и характере телесных повреждений ничего не известно.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, пожарно-спасательное подразделение и сотрудники АСО р. п. Воротынец. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, вчера на той же трассе в Воротынском районе произошла страшная авария, унёсшая жизнь одного человека. Кроме того, пострадали ещё шестеро.
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