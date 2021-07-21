Ещё четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-7 Кстовского района. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ещё четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-7 в Кстовском районе Нижегородской области сегодня, 21 июля. Ранее мы рассказывали, что там дотла сгорела фура. К сожалению, один человек погиб. К настоящему моменту появилась новая информация о происшествии, которой поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, участниками ДТП на Южном обходе трассы М-7 около поворота на посёлок Шелокша стали четыре автомобиля: два легковых и четыре грузовых. В результате пострадали четыре человека, детей среди них нет. Один человек, чья личность не установлена, погиб. В ГУ МВД региона предварительно предположили, что это водитель "Газели".

Четверо пострадавших направлены на осмотр в ГБУЗ "Кстовская ЦРБ".

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