Массовая авария в Лысково: На трассе М-7 столкнулись сразу четыре автомобиля

После столкновения один из автомобилей загорелся. Фото: архив "КП"

Жуткая трагедия произошла рано утром, 29 июня, в Нижегородской области. Сразу четыре автомобиля столкнулись в городе Лысково на 500 километре федеральной трассы М-7 «Волга», которая проходит по улице Казанская. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Примерно в 06:40 по местному времени на дороге протаранили друг друга грузовик и три легковушки, после чего один из автомобилей и вовсе загорелся. В результате аварии один человек пострадал и ещё три человека погибли, их личности сейчас устанавливаются.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, - уточнили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 27 июня, четыре человека, в том числе один ребенок пяти лет, пострадали в ДТП в Шахунье. Авария произошла в на 259 километре дороги «Нижний Новгород – Яранск».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!