Страшная авария под Нижним Новгородом: Один погиб и шесть человек пострадали. Фото: Александра Тимощенко

Страшная авария произошла утром 16 июля на трассе -7 в Воротынском районе – там столкнулись автомобили «Форд» и ВАЗ. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Еще одного пострадавшего, к сожалению, спасти не удалось.

- Сообщение об аварии поступило в 5:15 утра 16 июля, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Авария произошла на 542-м километре автодороги М-7. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, пять человек госпитализированы. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в региональном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ДТП.

- В результате аварии пострадали трое детей – одному 13 лет, еще двоим – по 10 лет, - рассказал на своей странице в Инстаграм министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Все пострадавшие доставлены в Лысковскую ЦРБ. Из Нижнего Новгорода вызвана бригада санитарной авиации и дополнительная бригада медицины катастроф. После стабилизации состояния и оценки тактики дальнейшего лечения пациенты будут переведены в медицинские учреждения третьего уровня.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.