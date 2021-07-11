Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 11 июля 2021 года: В ТЦ города станет больше мобильных пунктов вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 527 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 129 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 129 376.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 118 945 человек. За последние сутки выписали 389 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 484 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли и продолжают стремительно расти.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, 581 120 жителей региона уже привились от коронавируса.

А также Давид Мелик-Гусейнов заявил, что мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах Нижнего Новгорода станет больше.

Ранее, 9 июля, в Нижегородской области был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости. При этом вакцины в регионе осталось 85,4 тысячи доз.

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