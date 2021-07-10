Вот и посмеялись: суд вынес приговор Юрию Кондратьеву, мучившему соседей конским ржанием на протяжении двух лет Фото: Евгения ГУСЕВА

"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним" – теперь знает Юрий Кондратьев из Нижнего Новгорода, которому наконец вынесли приговор за два года издевательств лошадиным ржанием над своими соседями. По статье "истязание двух и более лиц" мужчина получил 3,5 года лишения свободы условно, как сообщили в сюжете канала "Россия 24".

Отдельно стоит отметить, что определение наказания в случае Юрия Кондратьева, – это первый в России прецедент вынесения реального приговора за подобного рода действия. Обычно за нарушение соседского спокойствия россияне получают денежный штраф.

Дом, в котором раздаётся лошадиное ржание, стал известен на весь город. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Условный срок мужчине назначили в Московском районном суде Нижнего Новгорода, где проходило рассмотрение его дела.

Напомним историю войны Юрия Кондратьева и его соседей с самого начала: попытки мужчины сжить своих соседей со свету берут начало ещё в 2018 году. В первое время это были песни Rammstein, затем каждый вечер в доме № 122 по улице Берёзовская Московского района города включалось адское лошадиное ржание. Издевательства продолжались два года. Ржание было слышно во всех квартирах четвёртого подъезда. А когда "звуки природы" утихали, сам Юрий, живший на восьмом этаже, начинал стучать по стенам и батареям с периодичностью 10-15 минут.

Напрашивается вопрос: зачем?

– Он говорит, что ему мешают дети, которые живут над ним, – ещё в 2019 году поведала "Комсомолке" соседка Юрия с седьмого этажа Наталья Басова. – И таким образом он им мстит. А дети там 4 и 5 лет, которые каждый день рано утром уходят в детский сад и возвращаются только вечером. Да и дети-то совершенно нормальные.

За два года психологический истязаний все соседи Юрия Кондратьева пришли в полное отчаяние.

– У моего мужа кисты после инсульта, он инвалид второй группы, – со слезами на глазах рассказывала "Комсомольской правде – Нижний Новгород" Алевтина Шалафеева. – Мы каждую ночь втыкаем беруши, но всё равно всё слышно! А мы живём на пятом этаже. Он издевается над нами, а официальные органы отказываются нам помочь!

Чем дальше заходил разговор с соседями Юрия – тем страшнее:

– За это время у нас в подъезде три человека умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, – добавила Наталья Басова.

Наталья Басова живёт под квартирой любителя конского ржания. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В особенности жильцы указывали на то, что сильно страдают дети, живущие в одном подъезде с держателем виртуальной конюшни.

– Ночью дети просыпаются от стука и ржания и начинают дрожать, – жаловались соседи. – После всех этих звуков успокоить детей очень сложно. Они стали нервными и капризными.

В недавнем сюжете канала "Россия 24" сосед Юрия Кондратьева Сергей Гришин заявил, что человек с инсультом не смог выдержать издевательств и скончался.

Помимо прочего, мучитель дома № 122 провоцировал драки, ударяя в лицо даже пенсионерок.

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