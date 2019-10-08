«Он издевается над нами!»: Мужчина почти два года не дает спасть соседям, включая лошадиное ржание

Ночные мучения

Каждый вечер в доме №122 на улице Березовской Московского района Нижнего Новгорода включается лошадиное ржание. Его слышно во всех квартирах четвертого подъезда. К ночи животные звуки стихают, и Юрий Кондратьев, который живет на восьмом этаже, начинает стучать. По словам соседей, делает он это с периодичностью в 10-15 минут, перебегая из одной комнаты в другую. Он стучит по батареям и стенам. Да так сильно, что в соседних квартирах стены начинают дрожать.

- Мы больше не можем так жить! Он издевается над нами уже два года! – негодуют соседи Юрия Кондратьева.

- У моего мужа кисты после инсульта, он инвалид второй группы, - со слезами на глазах рассказывает Алевтина Шалафеева «Комсомольской правде – Нижний Новгород». – Мы каждую ночь втыкаем беруши, но все равно все слышно! А мы живем на пятом этаже. Он издевается над нами, а официальные органы отказываются нам помочь!

Алевтина Шалафеева обошла уже все инстанции, прося помощиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- За это время у нас в подъезде три человека умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, - подхватила разговор соседка с седьмого этажа Наталья Басова.

По словам соседей, сильно страдают и дети, живущие в подъезде.

- Ночью дети просыпаются от стука и ржания и начинают дрожать, - жалуются соседи. – После всех этих звуков успокоить детей очень сложно. Они стали нервными и капризными.

Но громкие звуки это еще не все. По словам жителей, в марте 2018 года Юрий Кондратьев спровоцировал драку с одним из соседей. Он ударил мужчину по голове, разбив бровь. От удара мужчина получил сотрясение мозга и три недели провел на больничном. В апреле 2019 года любитель конского ржания разбил нос своей соседке. После чего женщина подала в суд. Через два месяца Юрий Кондратьев напал на взрослого сына этой соседки. Кроме того, весной 2019 года Юрий Кондратьев ударил по щеке пенсионерку, объяснив позже, что хотел спасти ее от комара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/736636" frameborder="0"></iframe> Лошадиное ржание в нижегородской многоэтажке.

Лошади лучше Rammstein

Война между соседями началась в начале 2018 года.

- Он говорит, что ему мешают дети, которые живут над ним, - рассказала «Комсомолке» соседка с седьмого этажа Наталья Басова. – И таким образом он им мстит. А дети там 4 и 5 лет, которые каждый день рано утром уходят в детский сад и возвращаются только вечером. Да и дети-то совершенно нормальные.

Сначала Юрий Кондратьев включал песню Rammstein. Крутилась одна и та же песня по кругу.

- У меня тогда папа после инсульта дома был, и я попросила Юру убавить музыку, - вспоминает Наталья Басова. – Тогда он сказал, что лошадиное ржание больше подходит.

Наталья Басова живет под квартирой любителя конского ржанияФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

С тех пор весь дом вместо тяжелой музыки слушает лошадей. Он включает их с 18.00 до 21.00. А потом до 5.00 стучит.

- Я живу на первом этаже и каждую ночь я просыпаюсь от стука, - рассказал «Комсомолке» Сергей Гришин. – И если у меня еще получается засыпать, то моя жена часто потом вообще не может уснуть.

По рассказам жителей, 46-летнему Юрий Кондратьев уже несколько лет нигде не работает. Когда-то у него был небольшой рыбный бизнес, но где-то в 2014 году он все потерял. Остались у него и большие долги. По слухам, некоторое время он провел в психиатрической больнице №1. А примерно четыре года назад от него ушла жена, забрав с собой младшую дочку. Старший сын остался жить с отцом. Но почти два года назад он переселил сына к своим родственникам и начал «развлекать» соседей музыкой, после которой у соседей начались нервные срывы.

При этом Юрий Кондратьев не платит за квартиру. Соседи утверждают, что долгов по квартплате и коммунальным платежам у него накопилось на 60 тысяч рублей.

У Юрия Кондратьева даже звонка нет на двериФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

"Комсомольская правда - Нижний Новгород" пыталась поговорить с Юрием Кондратьевым. Но он отказался разговаривать.

Бесправные жители

Первую жалобу на Юрия Кондратьева соседи написали в аппарат правительства Нижегородской области в апреле 2018 года.

- Просим вас принять меры по отношению к жильцу квартиры №138 Кондратьеву Юрию Борисовичу за нарушение общественного порядка, нарушения закона о тишине, начиная с 23-24 часов до 5 утра стучит, нарушая сон соседей, - заявление подписали 15 человек.

После этого были многочисленные обращения в полицию и бесконечные суды, которые жители дома неизменно выигрывали. На неспокойного соседа накладывали штрафы то две тысячи рублей, то пять тысяч рублей. По словам соседей, у него уже набралось больше 20 тысяч штрафов. Но все они оставались неоплаченными. Сотрудники полиции проводили с ним разъяснительные беседы. Но ржание и стуки никуда не исчезли.

Дом, в котором раздается лошадиное ржание, стал известен на весь городФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Обращалась Алевтина Шалфеева и в Законодательное собрание Нижегородской области. Ответ пенсионерке пришел в феврале 2019 года. Из него жители дома узнали, что Юрий Кондратьев написал письмо в службу судебных приставов Московского района «с просьбой о наложении ареста на его имущество в целях исполнения постановления по делу». Таким образом, судебные приставы смогли взыскать с Юрия Кондратьева лишь 903,24 рубля.

Соседи объясняют это тем, что все имущество принадлежит сыну, а значит с самого Юрия Кондратьева взять нечего.

- Пусть арестуют его на 15 суток, пусть выполняет принудительные работы, - негодует Алевтина Шалфеева.

Почтовый ящик Юрия Кондратьева часто оказывается смятымФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Но полиция только штрафует. Не помогает жителям и администрация Московского района.

- Жителям дома №122 на улице Березовской необходимо обратиться в органы внутренних дел (полицию) или в прокуратуру района, в чьи полномочия входит составление протоколов об административных правонарушениях, - ответили в районной администрации на запрос «Комсомольской правды». - У администрации Московского района нет полномочий для решения данного вопроса.

Замкнутый круг получается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Устав от бессонных ночей и исчерпав известные им законные способы борьбы с хулиганом, жители дома написали коллективное письмо в психиатрическую больницу №2 с просьбой о принудительной госпитализации Юрия Кондратьева.

Меж тем недавно в подъезде на доске объявлений появилось якобы заключение врача о психическом здоровье Юрия Кондратьева. Однако соседи сомневаются в его подлинности.

- Все заключения врачей пишутся по определенной форме, - объяснил «Комсомолке» Сергей Гришин, работающий клиническим психологом. – Кроме того, в нем обязательно должна стоять фамилия врача, а также печать врача, выдавшего заключение. На бумаге, которую показывал Юрий Кондратьев стоит печать для рецептов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полиция не может найти управу на соседа, терроризирующего лошадиным ржанием весь дом

Нижегородцы в отчаянии ищут помощи (подробнее)

«Моя задача - выселить всех»: Нижегородец продолжает издеваться над своими соседями, включая лошадиное ржание

Мужчина уверен, что ни полиция, ни власти не смогут справиться с ним (подробнее)

«Конюшня какая-то»: Нижегородец заставляет соседей слушать лошадиное ржание

Жильцы многоквартирного дома не могут найти управу на своего мучителя (подробнее)