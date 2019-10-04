Полиция не может найти управу на соседа, терроризирующего лошадиным ржанием весь дом

«Ржачная» история

Жители одного из домов Московского района Нижнего Новгорода уже два года живут в постоянном шуме.

- Сначала он на всю мощность включал песни Rammstein, а сейчас – лошадиное ржание, - жалуются соседи. – Говорит, что ему мешают дети, которые живут этажом выше, что ему слышно все, что они делают, даже как в туалет ходят. Его это раздражает.

Однако донимает Юрий Кондратьев всех, кто живет с ним в одном подъезде. Дикое ржание слышно в каждой квартире. По словам соседей, несколько лет назад у него рухнул бизнес, осталось много долгов. Отношения с женой испортились, и она с двумя детьми ушла от него. Через год или полтора, по словам соседей, началась мука музыкой. Она играет с раннего утра до позднего вечера. А ночью каждый 20 минут раздается сильный стук.

Соседи обращались и в полицию, и в администрацию Московского района. Но никто им так и не смог помочь. И тогда они решили предать дело огласке, обратившись в СМИ. Но после того, как о Юрии Кондратьеве вышли публикации, на стене подъезда появилось сначала заключение из психиатрической больнице, где подтверждается его психическое здоровье.

- Таким образом, по данным исследования, у исследуемого существующих нарушений когнитивных функций не выявлено. Эмоционально-волевая сфера в норме, – написано в выводах рукописного заключения.

Правда, фамилию врача на бланке не видно.

Заключение из психиатрической больницы

А на следующий день жильцы увидели новое послание, начинающееся со слов «неуважаемые соседи».

- Ответственно заявляю вам, я слушаю музыку и лошадиные звуки в своей квартире, а также всю ночь стучу по стенам! Я это делаю и буду делать (выделено жирным и подчеркнуто – ред)! И мне глубоко наплевать, что это кому-то не нравится! Мне наплевать на то, что взрослые уходят на работу, не выспавшись, мне наплевать на то, что ваши дети болеют от нервных срывов, мне наплевать на то, что пожилые люди вообще не спят и чаще болеют! Моя задача - выселить всех или чтобы вас вынесли вперед ногами! – написано в послании. - Я уверен – что мне по закону ничего не будет! Ни полиция, ни власть никто мне в моей квартире ничего не сделает – за 2 года ничего не сделала и дальше ничего сделать не сможет!

Дальше автор послания предлагает соседям подписать договор, согласно которому Юрий Кондратьев забирает тишину и спокойствие при проживании в квартире, а взамен отдает материальное благополучие, везение и здоровье.

И это уже не шутки.

Полиция только штрафует нарушителя

Подобное послание – это уже не просто нарушение общественного порядка, а прямая угроза убийства.

- У нас есть статья Уголовного кодекса – угроза убийства. Нужно написать начальнику районного отдела внутренних дел, что просим возбудить уголовное дело по статье «Угроза убийства», а также прикрепить объявление, которое написал сосед. Также заявление нужно направить в прокуратуру, - объяснил «Комсомольской правде – Нижний Новгород» адвокат Дмитрий Ольшанский.

Также Дмитрий Ольшанский посоветовал жителям обратиться в Роспотребнадзор и попросить их замерить уровень шума, чтобы потом доказать в суде, что он превышает допустимые нормы. Но в Роспотребнадзоре по Нижегородской области «Комсомолке» рассказали, что не занимаются замерами уровня шума, связанного с жизнедеятельностью людей. Согласно внутренним правилам, сделать это можно только по отношению к юридическим лицам. Все подобные заявления Роспотребнадзор отправляет в полицию.

Послание, которое напугало жителей дома

В полиции о беде жителей дома №122 по улице Березовской знают давно.

- По данному факту в полицию поступило несколько заявлений от жителей дома, расположенного на улице Березовской Нижнего Новгорода, о нарушении общественного порядка их соседом, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Нижнему Новгороду. - В 2018 году сотрудниками полиции в отношении мужчины, составлено 3 протокола по части 1 статьи 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (Нарушение тишины и покоя граждан), в 2019 году в отношении данного гражданина составлено 3 протокола по части 2 статьи 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (Нарушение тишины и покоя граждан). Сотрудники полиции проводили с нарушителем многочисленные беседы профилактического характера. За нарушение общественного порядка, судом были назначены наказания в виде административного штрафа в размере 5000 рублей, которые мужчина не оплачивает.

30 сентября 2019 года жители дома снова обратились в полицию. Сейчас проводится новая проверка.

КОНКРЕТНО

В Гражданском кодексе РФ есть статья «Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение», в которой говориться, что если собственник жилого помещения систематически нарушает права и интересы соседей орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей, то органы самоуправления могут подать в суд о принятии решения о продаже жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.