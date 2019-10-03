2019-10-03T17:23:56+03:00
Общество

«Моя задача - выселить всех»: Нижегородец продолжает издеваться над своими соседями, включая лошадиное ржание

Он уверен, что ни полиция, ни власти не смогут справиться с ним
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородец продолжает издеваться над своими соседями. Фото: Яндекс.КартыНижегородец продолжает издеваться над своими соседями. Фото: Яндекс.Карты
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Житель Московского района Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев уже два года издевается над своими соседями, включая музыку и лошадиное ржание на всю катушку.

- Это невозможно больше терпеть! – негодуют соседи.

Угомонить любителя лошадиного ржания жильцы дома пытались уже не раз. Но ни разговоры, ни обращения в полицию не подействовали. И тогда соседи решили действовать с помощью СМИ.

После общественной огласки Юрий Кондратьев решил обратиться к своим соседям в письменном виде. В среду, 2 октября, на стене подъезда появилась копия заключения психиатра из психиатрической больницы №2. Якобы он прошел осмотр у психиатра, который подтвердил его психическое здоровье.

- Таким образом, по данным исследования, у исследуемого существующих нарушений когнитивных функций не выявлено. Эмоционально-волевая сфера в норме. – написано в выводах рукописного заключения.

Правда, фамилии врача на бланке не видно.

Заключение психиатрической больницы

Заключение психиатрической больницы

Сегодня, 3 октября, жильцы увидели новое послание, начинающееся со слов «неуважаемые соседи».

- Ответственно заявляю вам, я слушаю музыку и лошадиные звуки в своей квартире, а также всю ночь стучу по стенам! Я это делаю и буду делать (выделено жирным и подчеркнуто – ред)! И мне глубоко наплевать, что это кому-то не нравится! Мне наплевать на то, что взрослые уходят на работу, не выспавшись, мне наплевать на то, что ваши дети болеют от нервных срывов, мне наплевать на то, что пожилые люди вообще не спят и чаще болеют! Моя задача - выселить всех или чтобы вас вынесли вперед ногами! – написал Юрий Кондратьев в своем послании. - Я уверен – что мне по закону ничего не будет! Ни полиция, ни власть никто мне в моей квартире ничего не сделает – за 2 года ничего не сделала и дальше ничего сделать не сможет!

Дальше он предлагает своим соседям подписать договор, согласно которому он забирает у них тишину и спокойствие при проживании в квартире, а взамен отдает свое материальное благополучие, везение и здоровье.

Юрий Кондратьев предлагает жителям дома заключить с ним необычный договор

Юрий Кондратьев предлагает жителям дома заключить с ним необычный договор

ИСТОЧНИК KP.RU

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