«Это победа!»: мужчину, включавшего по ночам лошадиное ржание, обвинили в психологическом насилии над соседями

Чудеса случаются

Каждую ночь на протяжении двух лет в доме №122 на улице Березовская в Нижнем Новгороде Юрий Кондратьев включал лошадиное ржание, не давая спать всему подъезду. Соседи жаловались во все инстанции, выигрывали суды, но несмотря на это лошадиное ржание не прекращалось.

- Он над нами издевается, а мы не можем найти на него управу - признавались соседи «Комсомольской правде» два месяца назад.

Но справедливость все же восторжествовала.

- Вчера вечером вывели нашего Юрия под белы рученьки, - ликовали соседи.

11 декабря примерно в 20.00 лошадиное ржание неожиданно прекратилось. Соседи услышали непонятное оживление в подъезде и решили посмотреть в видеодомофон. Тут они и увидели, что полиция выводит Юрия Кондратьева из подъезда, заломив ему руки.

- Никаких криков, стуков. Все произошло очень тихо, - рассказала «Комсомолке» соседка Наталья Басова.

Засаду на любителя лошадиного ржания полиция устроила заранее. Ни о чем не подозревающий Юрий Кондратьев, как обычно, в 18.00 включил уже знакомые звуки природы. После чего к нему в квартиру позвонили представители правоохранительных органов. Раньше полиция заглядывала к нему только для того, чтобы зафиксировать нарушение, а потом выписать штраф. Но 11 декабря Юрию Кондратьеву пришлось уехать вместе с полицией.

Дверь в квартиру мужчины теперь опечатана. Фото: Наталья БАСОВА

- Его обвиняют в психологическом насилии, - объяснила Наталья Басова. - Как нам сказали, это первый случай в России, когда человеку предъявляют такое обвинение.

По словам соседей, сейчас Юрий Кондратьев находится в изоляторе, где проведет два месяца. Его квартира сейчас опечатана.

Тернистый путь

Последний месяц соседи жаловались на ночной шум каждый день. Говорят, что за это время в полицию поступило больше 50 вызовов. Активную борьбу соседи начали несколько месяцев назад, поняв, что выигранные ими суды ничего не значат. Они обращались к депутатам, городской администрации и в СМИ. После чего в подъезде появились листовки, начинающееся со слов «неуважаемые соседи».

- Ответственно заявляю вам, я слушаю музыку и лошадиные звуки в своей квартире, а также всю ночь стучу по стенам! Я это делаю и буду делать (выделено жирным и подчеркнуто – ред.)! И мне глубоко наплевать, что это кому-то не нравится! Мне наплевать на то, что взрослые уходят на работу, не выспавшись, мне наплевать на то, что ваши дети болеют от нервных срывов, мне наплевать на то, что пожилые люди вообще не спят и чаще болеют! Моя задача - выселить всех или чтобы вас вынесли вперед ногами! – написал Юрий Кондратьев в своем послании. - Я уверен, что мне по закону ничего не будет! Ни полиция, ни власть, никто мне в моей квартире ничего не сделает – за два года ничего не сделали и дальше ничего сделать не смогут!

«Это победа!»: соседа, включавшего по ночам лошадиное ржание, обвинили в психологическом насилииФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Дальше он предлагает своим соседям подписать договор, согласно которому он забирает у них тишину и спокойствие при проживании в квартире, а взамен отдает свое материальное благополучие, везение и здоровье.

Также в подъезде висела копия якобы заключения психиатра, в котором говорилось, что Юрий Кондратьев здоров.

Это еще больше разозлило соседей. Но решить вопрос они хотели законными методами, а потому активисты собрали все эти листовки и снова написали во все инстанции, указав на то, что им угрожают.

Нелюбовь к детям

Война между соседями началась в начале 2018 года.

- Он говорит, что ему мешают дети, которые живут над ним, - рассказала Наталья Басова. – И таким образом он им мстит. А дети там 4 и 5 лет, которые каждый день рано утром уходят в детский сад и возвращаются только вечером. Да и дети-то совершенно нормальные.

Сначала Юрий Кондратьев включал песню Rammstein. Крутилась одна и та же песня по кругу.

- У меня тогда папа после инсульта дома был, и я попросила Юру убавить музыку, - вспоминает Наталья Басова. – Тогда он сказал, что лошадиное ржание больше подходит.

С тех пор весь дом вместо тяжелой музыки слушает лошадей. Он включает их с 18.00 до 21.00. А потом до 5.00 стучит.

- Я живу на первом этаже и каждую ночь я просыпаюсь от стука, - рассказал сосед Сергей Гришин. – И если у меня еще получается засыпать, то моя жена часто потом вообще не может уснуть.

По рассказам жителей, 46-летний Юрий Кондратьев уже несколько лет нигде не работает. Когда-то у него был небольшой рыбный бизнес, но где-то в 2014 году он все потерял. Остались у него и большие долги. По слухам, некоторое время он провел в психиатрической больнице №1. А примерно четыре года назад от него ушла жена, забрав с собой младшую дочку. Старший сын остался жить с отцом. Но почти два года назад он переселил сына к своим родственникам и начал «развлекать» соседей музыкой, после которой у соседей начались нервные срывы.

При этом Юрий Кондратьев не платит за квартиру. Соседи утверждают, что долгов по квартплате и коммунальным платежам у него накопилось на 60 тысяч рублей.

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