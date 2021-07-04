Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 июля 2021 года: 515 тысяч нижегородцев вакцинировалось от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 4 июля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 126 014 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 411 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 117 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 116 900 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 4 295 человек, ещё двадцать шесть нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 4 июля Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском и Ленинском районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе.

Напомним, что в настоящее время 515 тысяч нижегородцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Однако важно упомянуть, что в регионе закончились запасы вакцины «ЭпиВакКороны» и «КовиВак», хотя продолжается вакцинация препаратом Спутник.

Также министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда формируется иммунитет к COVID-19 после прививки.

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