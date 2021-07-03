Ещё у 411 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 3 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 126 014 человек. За последние сутки был выявлено 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 117 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 116 900 жителей Нижегородской области.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (7 446 человек), Московская область (2 596 человек) и Санкт-Петербург (1 733 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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