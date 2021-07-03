За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 26 нижегородцев

По данным на 3 июля статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 4 295 - за последние сутки умерло ещё двадцать шесть нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, накануне стало известно, что за период с 1 августа 2020 года по 30 июня 2021 года из-за рубежа с коронавирусом вернулись 513 нижегородцев. Тем, кто не занес результаты тестов в ЕПГУ, назначают штрафы.

- Эта статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также стало известно, когда формируется иммунитет к COVID-19 после прививки. Здесь важно упомянуть, что в регионе закончились запасы вакцины «ЭпиВакКороны» и «КовиВак», хотя продолжается вакцинация препаратом Спутник.

- Ожидается поставка 50 тысяч доз в ближайшие пять дней, - уточнил министр здравоохранения Нижегородской области Давил Мелик-Гусейнов.

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