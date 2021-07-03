Давид Мелик-Гусейнов рассказал, когда формируется иммунитет к COVID-19 после прививки

Формирование иммунитета к COVID-19 происходит через 30-40 дней после получения второго компонента вакцины. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал на своей странице в Instagram.

- Вы не защищены сразу после вакцины, - предупреждает министр. – Помните об этом!

Также нижегородцам напомнили, что в зоне риска находятся и те люди, у которых есть антитела, но они не прошли процедуру вакцинации.

- Дельта штамм в два раза более заразный, чем предыдущие версии вируса, - уточнил Давид Мелик-Гусейнов.

К слову, прививочная кампания в Нижегородской области идет полным ходом. Так, по данным на 2 июля, от коронавируса привились 504 972 человека, из них вторую аппликацию вакцины сделали уже 368 068 человек.

Тем временем в регионе закончились запасы вакцины «ЭпиВакКороны» и «КовиВак», однако продолжается вакцинация препаратом Спутник.

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