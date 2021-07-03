«Руки связаны и пакет на голове»: Убийце молодой девушки в Нижнем Новгороде дали 22 года за педофилию

Приговор ещё не вступил в законную силу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Одно из дел о громких убийствах, совершенных в Нижегородской области, можно считать завершенным. Убийца девушки, найденной в озере с пакетом на голове, получил 22 года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Мужчине вынесли приговор по следующим статьям уголовного кодекса: «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней» и «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».

Кстати, его соучастнице, укрывающей преступление, назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

- Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что эта поражающая своей жестокостью история произошла почти год назад. 11 июля 2020 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода нашли тело девушки с признаками насильственной смерти. Её руки были связаны за спиной, а на голову надет пакет.

В ходе расследования главным подозреваемым лицом стал мужчина, который и привел полицейских к месту обнаружения страшной находки. Позже выяснилось, что он состоял в любовных отношениях с убитой, хотя на тот момент у него была жена и двое детей.

- По версии следствия, они встретились на территории заповедника «Малышевские гривы» в Автозаводском районе, - рассказали следователи. – Девушка угрожала ему тем, что сообщит об их отношениях супруге. Во время ссоры он оглушил девушку, а затем, обмотав в несколько слоев ее голову и шею скотчем, задушил её. После этого он сбросил тело в озеро и скрылся с места преступления.

Ещё одним фигурантом дела стала знакомая подозреваемого, которая оказывала помощь в сокрытии улик этого жуткого убийства. 33-летняя женщина помогла сжечь вещи убитой и дала ложные показания об обстоятельствах обнаружения тела девушки.

Затем следователи обнаружили новые подробности в громком уголовном деле и выяснили, что подсудимый также причастен к изнасилованию детей,которые он совершил 12 и 8 лет назад.

- В октябре 2009 года, увидев на улице Семашко 12-летнюю девочку, возвращающуюся из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Спустя четыре года, в октябре 2013 года, на улице Родионова он под предлогом трудоустройства встретился с 16-летней девушкой. Он завел ее в безлюдное место и, угрожая пневматическим пистолетом, пытался ее изнасиловать. Однако девушка сумела оказать ему сопротивление, благодаря чему ей удалось сбежать.

В рамках предварительного расследования обвиняемый свою вину не признал, был заключён под стражу до вынесения судом приговора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Связанные руки и пакет на голове»: Нижегородца, спрятавшего тело любовницы в пруду, подозревают в изнасиловании детей

Следователи выяснили детали жуткого преступления (подробности)

«Руки связаны и пакет на голове»: Из Автозаводского озера в Нижнем Новгороде выловили тело девушки

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (подробности)

«Причастен к изнасилованию 13-летней нижегородки»: Убийца девушки на автозаводском озере оказался замешан в преступлении 11-летней давности

Новые подробности появились в громком уголовном деле (подробности)

Убийца сам привел полицейских к телу своей жертвы: Стало известно, кто и зачем убил нижегородку, найденную в озере с пакетом на голове

Сейчас подозреваемый мужчина уже задержан (подробности)