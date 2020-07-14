2020-07-14T13:08:25+03:00
Происшествия

«Руки связаны и пакет на голове»: Из Автозаводского озера в Нижнем Новгороде выловили тело девушки

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Из Автозаводского озера выловили тело девушкиИз Автозаводского озера выловили тело девушкиФото: Елена РАКОВА
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Жуткая находка в Автозаводском районе – там из озера на Малышевских гривах сегодня выловили тело девушки. Сейчас следователи пытаются установить личность погибшей.

- В Автозаводском озере нашли тело девушки. У нее связаны руки и пакет на голове, - первыми сообщили в оперативном штабе Нижнего Новгорода. – Тело еще не опознано. Если вы ее узнали, просьба позвонить в полицию.

Сейчас следователи пытаются установить личность погибшей. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

Сейчас следователи пытаются установить личность погибшей. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

Вскоре страшную информацию подтвердили и в региональном следственном комитете.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказали в пресс-службе ведомства. – Следователи уже назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти женщины. Одновременно с этим следователи пытаются установить личность погибшей, ее возраст и все обстоятельства происшествия.

Руки девушки были связаны за спиной, а на голову надет пакет. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

Руки девушки были связаны за спиной, а на голову надет пакет. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

Как рассказали в СУ СКР по Нижегородской области, в группу по расследованию вошли опытные следователи-криминалисты и оперативники полиции. Сейчас расследование продолжается.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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