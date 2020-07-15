2020-07-15T13:42:40+03:00
Происшествия

Убийца сам привел полицейских к телу своей жертвы: Стало известно, кто и зачем убил нижегородку, найденную в озере с пакетом на голове

Сейчас подозреваемый мужчина уже задержан
Лилия ТЕМНОВАВасилий КРОТОВ
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Стало известно, кто и зачем убил нижегородку, найденную в озере с пакетом на головеСтало известно, кто и зачем убил нижегородку, найденную в озере с пакетом на головеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Накануне всю Нижегородскую область потрясло жестокое убийство девушки в Автозаводском районе – ее тело со связанными руками и пакетом на голове было обнаружено на озере в Малышевских гривах. Поначалу личность убитой было невозможно установить, но сегодня появились новые подробности этой трагедии.

- Это оказалась 21-летняя девушка, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – 11 июля она встречалась на Малышевских гривах со своим знакомым, с которым состояла в близких отношениях. В ходе встречи между ними возникла ссора, в результате которой мужчина набросился на девушку и задушил ее. Чтобы скрыть следы своего преступления, он спрятал тело в озере.

Погибшую девушку связывали с преступником близкие отношения. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Погибшую девушку связывали с преступником близкие отношения.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже установлено, что подозреваемый 43-летний мужчина женат. По всей вероятности, именно этот факт и стал причиной ссоры. Правда, полностью спрятать концы в воду ему не удалось. То ли совесть не давала покоя, то ли он просто хотел отвести от себя подозрения, однако 13 июля именно он сообщил полицейским об обнаружении тела неизвестной девушки на озере.

Тело девушки нашли со связанными руками и пакетом на голове. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

Тело девушки нашли со связанными руками и пакетом на голове. ФОТО: Оперативный штаб Нижнего Новгорода.

- Сейчас мужчина, подозреваемый в совершении этого преступления, задержан, - сообщили в региональном СУ СКР по Нижегородской области. – В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а сам он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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