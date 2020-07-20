«Причастен к изнасилованию 13-летней нижегородки»: Убийца девушки на автозаводском озере оказался замешан в преступлении 11-летней давности

Главной новостью последней недели остается жестокое убийство 21-летней Надежды Рысевой, тело которой было обнаружено в озере в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ее руки были связаны за спиной, а на голову надет пакет. Как вскоре выяснилось, убийцей девушки оказался тот самый человек, который и привел полицейских к ее телу. По версии следствия, он состоял в любовных отношениях с убитой. При этом он был женат, в его семье подрастают дети. По всей вероятности, именно разговоры о жене и стали поводом для ссоры в день убийства. И вот в нашумевшем деле появились новые подробности.

- Когда мы начали расследование, то подозреваемый «всплыл» у нас в преступлении 11-летней давности, - сообщает телекомпания «Волга» со ссылкой на руководителя СУ СКР по Нижегородской области Айрата Ахметшина. – Оказалось, что он причастен к совершению насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней нижегородки. Тогда это преступление раскрыть не удалось.

Как сообщается, вину в совершенном преступлении мужчина пока не признал. Однако в ходе следствия уже проведена экспертиза – его данные совпали с ДНК-профилем предполагаемого насильника.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru