«Связанные руки и пакет на голове»: Нижегородца, спрятавшего тело любовницы в пруду, подозревают в изнасиловании детей

Нижегородца, спрятавшего тело любовницы в пруду, подозревают в изнасиловании детей. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде завершилось расследование одного из самых громких преступлений последнего времени – убийства молодой девушки, задушенной и утопленной в Автозаводском пруду.

Напомним, тело 21-летней Надежды Рысевой было найдено с пакетом на голове и со связанными руками летом 2020 года. В ходе следствия выяснилось, что главным подозреваемым по делу стал тот самый человек, который и привел полицейских к месту обнаружения страшной находки. Как оказалось, с убитой его связывали долгие любовные отношения. И это несмотря на то, что он был женат и в семье у него подрастали дети. По версии следствия, именно разговоры о жене и стали причиной ссоры двух любовников в злополучный вечер убийства.

- По версии следствия, они встретились на территории заповедника «Малышевские гривы» в Автозаводском районе, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – Девушка угрожала ему тем, что сообщит об их отношениях супруге. Во время ссоры он оглушил девушку, а затем, обмотав в несколько слоев ее голову и шею скотчем, задушил ее тело. После этого он сбросил ее тело в пруд.

Как выяснилось в ходе расследования, спрятать улики после совершения этого жестокого убийства ему помогала знакомая. Теперь она тоже оказалась на скамье подсудимых.

Следователи выяснили подробности жуткого преступления. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Она помогла сжечь вещи убитой и дала ложные показания об обстоятельствах обнаружения тела девушки, - рассказали следователи. – Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Укрывательство преступления».

Что касается самого подозреваемого в совершении убийства, то на его счету это оказалось уже не первое преступление. В ходе расследования выяснилось, что он может быть также причастен к изнасилованию детей.

- В октябре 2009 года, увидев на улице Семашко 12-летнюю девочку, возвращающуюся из школы, схватил ее за руку, силой завел на территорию заброшенного дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Спустя четыре года, в октябре 2013 года, на улице Родионова он под предлогом трудоустройства встретился с 16-летней девушкой. Он завел ее в безлюдное место и, угрожая пневматическим пистолетом, пытался ее изнасиловать. Однако девушка сумела оказать ему сопротивление, благодаря чему ей удалось сбежать.

Долгие годы о его причастности к этим преступлениям никто не подозревал. О них стало известно только в ходе расследования прошлогоднего убийства девушки. Сейчас все эти уголовные дела переданы в суд. Свою вину в совершении этих преступлений мужчина не признает. Теперь точку в этом деле предстоит поставить суду.

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