На АЗС Нижнего Новгорода все еще сохраняются очереди. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Нижегородской области остается напряженной. Дефицит топлива, возникший ещё в конце июня, привёл к тому, что на ряде АЗС бензин просто исчез. Другие заправки подняли цены. А там, где топливо ещё продают по старым ценам, выстроились многочасовые очереди. Рассказываем, что происходит на заправках Нижнего Новгорода и области.

Ситуация с топливом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 14 июля 2026: график отпуска бензина

Чтобы хоть как-то разгрузить станции, с 9 июля в регионе ввели новый порядок отпуска топлива. Теперь на всех сетевых АЗС — кроме заправок на трассе М-12 — действует правило чётных и нечётных дней. Машины с номерами на чётную цифру (0, 2, 4, 6, 8) могут заправляться только в чётные даты. Те, у кого номер заканчивается на нечётную цифру (1, 3, 5, 7, 9), — только в нечётные. Ограничение распространяется и на бензин, и на дизельное топливо.

На нижегородских АЗС с 9 июля действуют ограничения. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Власти также пообещали, что в ближайшее время в одном из муниципалитетов области запустят отпуск топлива по QR-кодам.

Ограничения на бензин в Нижнем Новгороде и Нижегородской области на 14 июля 2026: запрет канистр, лимиты на АЗС

Сейчас в регионе действуют ограничения на отпуск топлива. На сетевых АЗС введены лимиты: на «Лукойле» за один раз можно заправить не более 40 литров бензина, на «Газпромнефти» и «Татнефти» — до 30 литров. Для дизельного топлива планка выше — до 200 литров в бак.

На заправках «Лукойл» действует особое правило: бензин в канистры не наливают. При попытке нарушить запрет оператор останавливает подачу топлива. Исключение сделано только для служб жизнеобеспечения. На «Газпромнефти» канистру можно заполнить до 30 литров, на «Татнефти» — до 20. Это особенно актуально для владельцев мототехники, садовой техники и водного транспорта.

Все эти ограничения не касаются транзитных автомобилей.

АЗС "Газпромнефть" в Нижнем Новгороде днем 14 июля. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Как заправиться сверх лимитов в Нижегородской области: кто это контролирует

На вопрос, кто будет контролировать лимиты бензина на АЗС, региональные власти отвечают, что это вопрос технический.

- На всех сетевых заправках ограничения заложены в программное обеспечение: касса просто не пробьёт больше установленного объёма, даже если водитель захочет заправиться сверх нормы, - пояснили в региональном правительстве.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Что касается повторного заезда — он не запрещён. Но есть один нюанс: если на АЗС очередь, водителю придётся занимать место в ней заново. Таким образом, лишний раз простаивать в очереди ради дополнительных литров вряд ли кто-то захочет.

Еще один вариант заправиться сверх лимитов – найти заправку, работающую по франшизе. Такие АЗС, как правило, не придерживаются ни лимитов, ни графика. Но цены там настолько высоки, что желающих заправляться по такой цене немного.

Последние новости о ситуации с бензином в Нижегородской области на 14 июля 2026: дежурство волонтеров на АЗС

Почти 1300 сотрудников городской и районных администраций, а также подведомственных учреждений с 9 июля вышли на заправочные станции. Их задача — помогать водителям разобраться в ситуации с топливом и разгрузить очереди на АЗС.

Добровольцы работают на 60 заправках в Нижнем Новгороде и нескольких в Дзержинске. Они объясняют водителям новые правила отпуска топлива, помогают регулировать потоки машин и следят за тем, чтобы очередь двигалась быстрее. Ещё одна их задача — отмечать на интерактивной карте наличие бензина и информацию об очередях, чтобы нижегородцы могли планировать заправку заранее.

Теперь на заправках водителям помогают волонтеры. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Волонтёры уже участвуют в перераспределении автомобильных потоков. При необходимости они предупреждают водителей о системе обслуживания по государственным номерам и о том, что при подъезде к колонке им могут отказать в заправке.

Безопасность на местах тоже обеспечена. На АЗС дежурят сотрудники полиции, которые помогают работникам заправок следить за порядком и предотвращать возможные конфликты.

Цены на бензин в Нижегородской области 14 июля 2026

На крупных сетевых заправках Нижнего Новгорода и области цены пока остаются стабильными: 95-й бензин стоит около 70 рублей за литр, 92-й – около 65 рублей, дизельное топливо – порядка 78 рублей за литр.

С начала топливного кризиса франчайзинговые АЗС подняли цены в разы: АИ-95 — до 199 рублей, АИ-92 — до 145 рублей за литр. Нижегородское УФАС зафиксировало необоснованный рост на заправках «ESCO» и «Газпромнефть» — почти в три раза выше обычного. В действиях предпринимателя усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ему выдали предупреждение. Если нарушения не устранят, УФАС возбудит дело.

Некоторые заправки взвинтили цены. Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Где есть бензин в Нижнем Новгороде 14 июля 2026

Как только начались перебои с топливом, в Нижнем Новгороде появились тематические каналы и чаты в мессенджерах, где автомобилисты делятся актуальной информацией о наличии бензина и очередей на заправках, о подвозе топлива на АЗС. Также посмотреть обстановку на заправках можно на интерактивных картах.

На сегодняшний день очереди на заправках, кажется, стали чуть поменьше — особенно по ночам и в будние дни. Однако ситуация остаётся неоднородной: на оживлённых магистралях машины выстраиваются в длинные хвосты, тогда как на окраинах ажиотаж заметно слабее. Так, например, огромные очереди стабильно наблюдаются на АЗС, расположенной на Комсомольской площади, через которую проходит огромный поток машин, особенно после рабочего дня.

Топливо на заправках быстро заканчивается из-за повышенного спроса. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Очевидцы рассказывают и вовсе курьёзные истории. Бывает, что бензин заканчивается прямо перед носом у тех, кто уже отстоял очередь, — и тогда водители бросают машины и расходятся по домам в ожидании бензовоза. А некоторые продолжают терпеливо ждать на заправке, которая не работает, теряя по несколько часов впустую.

А на АЗС на улице Ванеева девушка с переносной колонкой и микрофоном устроила импровизированный концерт для изможденных автомобилистов. Она исполнила композиции собственного сочинения и хит Димы Билана «Невозможное возможно», который она посвятила бензину АИ-95. Водители, уставшие от многочасового стояния, выходили из машин и пританцовывали под зажигательную музыку.