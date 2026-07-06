QR-коды, лимиты и дополнительные поставки: Меры борьбы с дефицитом топлива озвучили в Нижегородской области

Рынок топлива в Нижегородской области рассчитывают сбалансировать в ближайшие дни. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о мерах, которые должны помочь стабилизировать ситуацию с дефицитом топлива в регионе. По его словам, соответствующие решения были приняты на заседании оперативного штаба с участием правительства области, руководителей крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса, а также представителей надзорных и правоохранительных органов. Об этом глава региона сообщил в своем MAX-канале.

Одним из ключевых решений стало увеличение объемов поставок бензина на автозаправочные станции. Как отметил губернатор, крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании уже нарастили поставки на 29% по сравнению с концом прошлой недели, когда в регионе возник дефицит топлива.

Чтобы снизить ажиотажный спрос, на АЗС вводятся временные ограничения. Так, на заправках «ЛУКОЙЛа» одному автомобилисту отпускают не более 40 литров бензина. Кроме того, на АЗС «Газпромнефти» разрешили отпускать ограниченный объем топлива в канистры для владельцев водного транспорта и специальной техники. Ранее аналогичную меру ввела и «Татнефть».

Отдельное внимание уделено обеспечению топливом служб жизнеобеспечения. По словам Глеба Никитина, все муниципалитеты должны получить необходимые объемы горючего, а предприятия, у которых еще нет заключенных договоров на поставки, смогут оформить их в оперативном порядке.

Еще одной мерой станет запуск пилотного проекта по отпуску топлива с использованием QR-кодов. Такой механизм планируют протестировать в одном из муниципалитетов региона. Предполагается, что система позволит более равномерно распределять бензин в условиях дефицита и гарантировать автомобилистам возможность заправить определенный объем топлива в установленный срок. Если проект окажется эффективным, его могут распространить на всю Нижегородскую область.

Кроме того, сейчас прорабатывается возможность распределения потока автомобилей по дням недели. Рассматривается вариант, при котором по четным дням бензин смогут заправлять автомобили с государственными номерами, начинающимися на цифры 0, 2, 4, 6 и 8, а по нечетным – машины с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7 и 9.

Глеб Никитин также сообщил, что в воскресенье объем отпуска топлива на АЗС был увеличен вдвое и оказался на 20–30% выше прошлогоднего уровня. По оценке губернатора, при соблюдении поставщиками принятых решений ситуацию на рынке удастся сбалансировать уже в ближайшие дни. Он попросил жителей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и выразил надежду на положительную динамику уже на этой неделе.

– В силу дефицита возник ажиотажный спрос. Люди здесь не виноваты – они реагировали на объективную реальность. Теперь уже наоборот – повышенный спрос вызывает дефицит, потому что с 5 июля поставки нормализовались и вышли на нормальный уровень как по АЗС «ЛУКОЙЛа», так и по другим компаниям. Сейчас мы видим уже абсолютно адекватный уровень поставок и наша главная задача – синхронизировать с ним спрос, – подчеркнул губернатор.