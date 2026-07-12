Более тысячи волонтеров работают на АЗС в Нижнем Новгороде

Более тысячи волонтеры работают на АЗС в Нижнем Новгороде. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

Больше двух недель в Нижнем Новгороде сохраняется сложная ситуация с топливом. На многих заправках бензин либо отсутствует, либо продается по завышенным ценам. Там, где топливо еще есть, выстраиваются многокилометровые очереди – водителям приходится проводить по нескольку часов в ожидании заправки.

Как сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, мэрия оперативно включилась в решение проблемы. С 9 июля почти 1300 сотрудников горадминистрации, районных администраций и подведомственных учреждений вышли на 55 сетевых АЗС в качестве волонтеров. Их главная задача – помочь водителям сориентироваться в непростой ситуации и разгрузить заправочные станции.

За каждой АЗС закреплены по два дежурных, которые работают по графику. В специальных жилетах они отслеживают наличие топлива и оперативно информируют автомобилистов, чтобы те не тратили время впустую и могли сразу отправиться на заправки с бензином. Также волонтеры сверяют номера машин в соответствии с временными мерами продажи топлива, помогают водителям быстрее проходить очередь и подсказывают, куда обратиться за дополнительной информацией.

Напомним, с 9 июля на всех сетевых заправках Нижегородской области (за исключением станций на трассе М 12) действует новый порядок отпуска топлива. Автомобили с номерами, начинающимися на чётные цифры могут заправляться только в чётные даты, а с нечётными – в нечётные.

По словам представителей мэрии, обстановка на АЗС постепенно стабилизируется.

- В основном обстановка штатная, случаев, когда кто-то нарочито пытается обойти всех ожидающих и заправиться первым по ведомой только ему привилегии, всё меньше, система четных-нечетных дней действительно способствует необходимой разгрузке и большему порядку, - заявил Юрий Шалабаев.

В администрации подчеркнули, что не закрывают глаза на трудности и работают над их устранением в комплексе. Волонтерские дежурства стали важной частью этой работы наряду с другими мерами. Мэр Юрий Шалабаев поблагодарил всех, кто участвует в дежурствах и соблюдает дисциплину, и выразил уверенность, что город справится с проблемой.