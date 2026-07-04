Поставки топлива на АЗС в Нижегородской области снизились на 25%. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области сложилась напряженная ситуация с топливом. За последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на заправки снизились на 25%, при этом спрос вырос на 60-70%. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

- На рынке бензина сложилась ситуация острого дефицита, вызванного снижением предложения и ажиотажным спросом, — заявил глава региона, хотя еще в начале этой недели власти заявляли, что перебоев с топливом в регионе нет, а его запасов в хранилищах достаточно.

По его словам, для стабилизации обстановки ведется работа с Правительством РФ, Минэнерго и руководством крупнейших поставщиков топлива — «Лукойла», «Газпромнефти», «Роснефти», «Татнефти» и других.

Готовится интерактивная карта наличия бензина на АЗС, где водители смогут не только видеть информацию о топливе, но и сообщать о наличии или отсутствии очередей. Это поможет автомобилистам выбирать обеспеченные заправки и сокращать время в очередях.

Губернатор подчеркнул, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме в приоритетном порядке.

- В понедельник провожу оперштаб по бензину. Если к этому времени не будет достигнута балансировка поставок, примем дополнительные меры, о которых сообщу отдельно, — добавил Глеб Никитин.