На нижегородских АЗС введут систему четных и нечетных номеров на покупку топлива. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области с 9 июля вводится новый порядок отпуска топлива на автомобильных заправках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С 00:00 четверга на всех сетевых АЗС (за исключением станций на трассе М 12) автомобили с номерами, начинающимися на чётные цифры (0, 2, 4, 6, 8), смогут заправляться только в чётные даты, а с нечётными (1, 3, 5, 7, 9) – в нечётные. Мера направлена на уменьшение очередей и распространяется как на бензин, так и на дизельное топливо.

Фото: Правительство Нижегородской области.

Правило не распространяется на службы жизнеобеспечения и быстрого реагирования (полиция, скорая, коммунальная техника, пожарные, предприятия ОПК, доставка продуктов и ТКО), а также на транзитные автомобили.

На сетевых АЗС также действуют лимиты отпуска топлива. На «Лукойле» для легковых автомобилей установлена норма 40 литров на АИ-92, 95 и 100. Отпуск дизеля в городе ограничен до 60 литров, на трассе – до 200. На «Газпронефти» и «Татнефти» можно залить лишь 30 литров 92-го, 95-го и 100-го бензина. При этом отпуск дизеля в городе также ограничен до 60 литров, а на трассе – до 200.

Для информирования водителей запускается интерактивная карта, которую будут наполнять волонтёры. Они также будут работать на 60 основных АЗС Нижнего Новгорода, помогая регулировать очереди и разъяснять новый порядок. На заправках дежурят сотрудники правоохранительных органов для поддержания порядка. Все сетевые АЗС продолжат работать круглосуточно по обычному графику.