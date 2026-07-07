Встречи со звездами, косплей-дефиле и танцы до ночи: Какие развлечения ждут гостей VK Fest в Нижнем Новгороде

VK Fest пройдет в Нижнем Новгороде 11 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже 11 июля в Нижнем Новгороде впервые пройдет крупнейший фестиваль лета VK Fest (0+). Стрелка превратится в настоящий парк развлечений. Гостей ожидают выступления любимых исполнителей, автограф-сессии с блогерами, спортивные и творческие активности, а также многое другое. По воде уже курсирует 65-метровая баржа «VK FEST ЛЕГЕНДА ЛЕТА» – светодиодные буквы с анимацией и лучами прожекторов устраивают арт-шоу прямо на Волге. Публикуем подробный гид, чем заняться на VK Fest в Нижнем Новгороде.

Концерты и автограф-сессии со звёздами

Музыкальный марафон объединит поп, рок и хип-хоп. На сцену выйдут t.A.T.u., Элджей, Ольга Бузова, SALUKI, Дора, Клава Кока, Uma2rman и другие. Совместный номер исполнят Uma2rman и ZOLOTO. Впервые за пределами столиц заработает электронная сцена Радио Рекорд. Зажигать танцпол будут SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA и ещё пять диджеев, которые обеспечат танцы до самой ночи.

Параллельно в инфлюенсер-зоне пройдут встречи с известными российскими блогерами: ВЛАД А4, КОБЯКОВ, ГЛЕНТ, Маш Милаш, Прохор Шаляпин, Анна Хилькевич, Наташа Гасанханова и другие. Гости смогут в течение всего дня сфотографироваться с кумирами, взять у них автографы или просто пообщаться.

Если захочется музыкального азарта, зона МУЗЛОТО предложит колесо фортуны и мелодичные игры, а Good night show проверит ваши знания шоу-бизнеса в живой викторине.

Спортивные активности на VK Fest

Не только зажигательные песни заставят двигаться гостей фестиваля. Организаторы подготовили турниры по мини-футболу и настольному футболу пройдут при участии «Торпедо» и МФК «Норманочка». Игроки ХК «Торпедо» и ФК «Пари Нижний Новгород» устроят автограф-сессии и конкурсы, а детское пространство «Нарисуй джерси» даст волю юным фанатам. Кроме того, можно будет проверить свое мастерство фехтования от школы «Горький», а также пройти полосу препятствий от «Лиги героев».

Для любителей спокойного отдыха проведут йогу, пилатес, стретчинг, шахматные турниры с лекциями и настольные игры от Hobby Games и gameingame.ru. «Сила ветра» познакомит с азами яхтинга, а Олимпийский комитет России – с четырёхметровым надувным Мишкой.

Развлечения для самых маленьких гостей

Самым юным гостям с родителями тоже будет, чем заняться. В кинозонах «Чебурашка 3» и «Последний богатырь. Колобок» можно сразиться в мячи-апельсины, сфотографироваться с гигантским воздушным Колобком и отдохнуть в лаунж-зоне. Сказка «Как Иван в сказку попал» приглашает сыграть в большую дженгу, забраться на арт-печку и раскрасить гига-раскраску, а всем Иванам подарят книги.

Мультипарк «ТукиБама» зажжёт научным шоу и шоу мыльных пузырей, цирк Monkey Circle научит жонглировать и устроит клоунские танцевальные батлы. Театр кукол «Мабу» выведет великана Максима Горького и покажет спектакль с котом Бобом, а «Страна чудес» даст своё представление. Аквапарк OCEANIS привезёт трёхметровую надувную утку, а фабрика «Колибри» – бассейн с шариками. LEVRANA добавит бьюти-лекции, мастер-классы по слаймам и пене.

От баттлов до мастер-классов: простор для творчества на VK Fest

Для любителей творчества организаторы также подготовили большое разнообразие развлечений. Школа рисования АУРА обучит акварели, росписи вееров и воздушных змеев, AROMALAGE – созданию летних духов и гипсовых подносов. Rocksteady School проведет мастер-класс по игре на барабанах, Dance Fabrika и West dance home устроят баттлы и мастер-классы по хип-хопу, латине, афро и контемпорари. KAFEDRA GROUP покажет телесный перформанс, а школа актёрского мастерства ИСТОРИИ — читки и сценическую речь. Тут же можно освоить граттаж и покрутить педали велошрейдера, дробя пластиковые крышки.

Косплей-сцена впервые в истории VK Fest покидает столицы: одиночные и групповые дефиле оценят профессиональные судьи. Рядом больше двадцати команд сразятся в K-Pop Cover Dance, а ансамбль «Сораксан» удивит барабанным шоу. У ЯшмаФест можно будет примерить китайские костюмы и написать иероглифы, а салоны 22 и POPS – сделать блистательную укладку.

Развлечения для любителей технологий

Не обойдется на фестивале без технологичных активностей. Планетарий №1 устроит для гостей открытые показы космических тел с использованием настоящего телескопа. Также все желающие смогут увидеть первый российский электромобиль «Атом». Клуб «ВРЕАЛЕ» проведет танцы и квесты в VR-шлемах, а также представит компьютерные игры от нижегородских разработчиков. Любители скорости смогут покататься на автосимуляторах от «Симулятрной», а академия вождения «Вектор» обустроит трассу с машинками на пульте управления и зону PS5.