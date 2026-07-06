Виртуальный планетарий и игры в симуляторах: ТОП-5 лучших технологических локаций VK Fest в Нижнем Новгороде

Названы главные технологические локации VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: организаторы.

В Нижнем Новгороде 11 июля впервые пройдет VK Fest (0+). На Стрелке гостей фестиваля ожидает море музыки, выступления самых популярных звезд эстрады, встречи с любимыми блогерами и множество активностей для всей семьи. Одной из самых интересных локаций обещает зона технологий. Здесь нижегородцы смогут познакомиться с самыми современными разработками и даже испробовать их функционал на себе. Рассказываем, куда обязательно нужно заглянуть всей семьей.

Планетарий 1

На фестивале можно будет увидеть звезды не только эстрадные, но и космические. И все благодаря Планетарию 1. В этой локации нижегородцы смогут в течение всего дня наблюдать за солнцем, слушать короткие лекции и принимать участие в мастер-классах в SpaceEngine. Здесь же гости смогут побывать в виртуальном планетарии и даже посетить космический симулятор, позволяющая исследовать Вселенную в трех измерениях.

Атом

Здесь гости фестиваля смогут не только познакомиться с новыми технологиями, но и отдохнуть в специальной лаунж-зоне с зарядками для телефонов. Вслед за этим можно сделать профессиональные фото на память о фестивале. Но главной изюминкой локации является электромобиль – здесь можно посидеть за рулем и больше узнать об особенностях этого транспорта. Ну, а для творческих ребят тоже найдется занятие по вкусу – в течение всего дня гости фестиваля могут раскрашивать белый автомобиль. В конце получится готовый арт-объект.

Симуляторная

Это лучшая зона для всех любителей автомобилей. Здесь гостей фестиваля будет ожидать сразу четыре разных автосимулятора, где они смогут совершить пробный заезд в дрифте и кольцевых гонках на Нижегородском кольце или побывать на специальной площадке за рулем профессионального болида. Также все посетители зоны получат сувениры.

Федеральная академия вождения «Вектор»

Здесь автолюбителей тоже ждет целая серия активностей – многочисленные симуляторы, трассы и челленджи. Это позволит им сформировать навык контроля, создавая контент. Во-первых, их ожидает контроль реакции/будущего: компьютер с рулем и педалями, таймер-челлендж, чилл зона, зона PS5 и зона подарков. Во-вторых, контроль траектории – с трассой с конусами и машинками на пульте управления. И, наконец, контроль контента, который включает в себя генерацию фото и видео, машину с встроенной игрой и специальные точки для съемок.

Клуб виртуальной реальности «ВРЕАЛЕ»

Ну, а эта локация станет настоящим раем для любителей виртуальной реальности. Одним из главных развлечений станут игры в VR-шлемах, включающие в себя танцевальные активности и квесты. Также гостей фестиваля ожидает шоукейс игр на ПК от нижегородских разработчиков.