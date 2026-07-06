Виртуальный планетарий и игры в симуляторах: ТОП-5 лучших технологических локаций VK Fest в Нижнем Новгороде

Фото: организаторы.
В Нижнем Новгороде 11 июля впервые пройдет VK Fest (0+). На Стрелке гостей фестиваля ожидает море музыки, выступления самых популярных звезд эстрады, встречи с любимыми блогерами и множество активностей для всей семьи. Одной из самых интересных локаций обещает зона технологий. Здесь нижегородцы смогут познакомиться с самыми современными разработками и даже испробовать их функционал на себе. Рассказываем, куда обязательно нужно заглянуть всей семьей.
На фестивале можно будет увидеть звезды не только эстрадные, но и космические. И все благодаря Планетарию 1. В этой локации нижегородцы смогут в течение всего дня наблюдать за солнцем, слушать короткие лекции и принимать участие в мастер-классах в SpaceEngine. Здесь же гости смогут побывать в виртуальном планетарии и даже посетить космический симулятор, позволяющая исследовать Вселенную в трех измерениях.
Здесь гости фестиваля смогут не только познакомиться с новыми технологиями, но и отдохнуть в специальной лаунж-зоне с зарядками для телефонов. Вслед за этим можно сделать профессиональные фото на память о фестивале. Но главной изюминкой локации является электромобиль – здесь можно посидеть за рулем и больше узнать об особенностях этого транспорта. Ну, а для творческих ребят тоже найдется занятие по вкусу – в течение всего дня гости фестиваля могут раскрашивать белый автомобиль. В конце получится готовый арт-объект.
Это лучшая зона для всех любителей автомобилей. Здесь гостей фестиваля будет ожидать сразу четыре разных автосимулятора, где они смогут совершить пробный заезд в дрифте и кольцевых гонках на Нижегородском кольце или побывать на специальной площадке за рулем профессионального болида. Также все посетители зоны получат сувениры.
Здесь автолюбителей тоже ждет целая серия активностей – многочисленные симуляторы, трассы и челленджи. Это позволит им сформировать навык контроля, создавая контент. Во-первых, их ожидает контроль реакции/будущего: компьютер с рулем и педалями, таймер-челлендж, чилл зона, зона PS5 и зона подарков. Во-вторых, контроль траектории – с трассой с конусами и машинками на пульте управления. И, наконец, контроль контента, который включает в себя генерацию фото и видео, машину с встроенной игрой и специальные точки для съемок.
Ну, а эта локация станет настоящим раем для любителей виртуальной реальности. Одним из главных развлечений станут игры в VR-шлемах, включающие в себя танцевальные активности и квесты. Также гостей фестиваля ожидает шоукейс игр на ПК от нижегородских разработчиков.