Маш Милаш, Влад Бумага и Дикий Вадик: Кто из известных блогеров приедет на VK Fest в Нижнем Новгороде

Влад А4 - один из популярных блогеров, который выступит на фестивале в Нижнем Новгороде. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году впервые в Нижнем Новгороде пройдет VK Fest (6+). Море самой популярной музыки, встреча с любимыми артистами и множество активностей для всей семьи – все это ждет гостей фестиваля 11 июля на Стрелке. Помимо известных исполнителей, нижегородцы здесь смогут увидеть и самых популярных блогеров нашей страны. «Комсомолка» выяснила, кто из инфлюенсеров приедет в столицу Приволжья и встречу с кем точно нельзя пропустить.

Вадим Спириденков

Автор юмористических роликов, известный также как Дикий Вадик, один из самых популярных блогеров среди молодой аудитории. 36-летний юморист родом из Калининграда. Свои первые ролики он начал снимать еще в 2017 году. По его словам, сначала это были просто кривляния перед камерой. Однако потом блогер сумел найти свой личный стиль, и тогда видео стали набирать миллионы просмотров. В своих роликах он полностью перевоплощается, с легкостью меняя образы. Самые запоминающиеся среди них - инфантильная Марина, ворчливая бабушка, заботливая мама… Вместе со своим младшим братом Дмитрием они снимают целые юмористические мини-фильмы. В последнее время блогер активно занимается коллаборациями с другими известными авторами юмористических роликов вконтакте. Также Вадим Спириденков успел записать несколько музыкальных треков – «Не люби», «Белый снег» и другие. На фестивале VK Fest нижегородцы смогут встретиться с блогером и побывать на автограф-сессии.

Маш Милаш

Мария Камова, известная под псевдонимом Маш Милаш, родилась и выросла в Москве. Заниматься творчеством она мечтала с самого детства и сразу после окончания школы завела собственный блог. Сначала на своем канале она публиковала ролики в жанре «лайфстайл», которые быстро набрали популярность. В 2022 году к ним добавились ролики со спонтанными уличными знакомствами и юмористическими диалогами с прохожими. Они быстро стали вирусными, и аудитория блогера выросла в разы. Впрочем, одним только блогом деятельность Марии не ограничивается. В том же 2022 году она выпустила свой дебютный музыкальный альбом под названием «Первый альбом». Спустя некоторое время вышел еще один альбом певицы - «4 песни, записанные в бассейне». Музыкальные композиции она выпускает под псевдонимом MILASH. Проявила она себя и в качестве актрисы – в 2016 году она снялась в романтической комедии «Любовь с ограничениями», а в 2025 году сыграла одну из главных ролей в сериале Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Известна Мария и в мире моды – в частности, она стала основательницей бренда одежды NO SOCIALPHOBIA CLUB. А в 2024 году вошла в список номинантов рейтинга Forbes «30 до 30».

Влад А4

Настоящее имя Влада А4 – Владислав Бумага. Он родился в Минске в семье учительницы начальных классов и инженера. В детстве он активно занимался хоккеем и даже выступал за известные белорусские команды. Однако после травмы ему пришлось оставить спорт. Тогда-то он и заявил о себе как о блогере. Свой первый канал он назвал А4, обыграв таким образом говорящую фамилию Бумага. Спустя всего два года его канал стал миллионником. Особенно популярным стал его ролик «24 часа в батутном центре». В 2017 году помимо блога, Влад начал развивать и свою музыкальную карьеру. В частности, он выпустил пародию на песню группы «Грибы» - «Тает лед». Спустя год он выпустил новый клип – «Батя», а еще через год – клип «Огонь». Вместе с этим Влад является еще и успешным бизнесменом – в 2020 году его компания «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» стала резидентом белорусского Парка высоких технологий. Тогда же он стал номинантом рейтинга Forbes «30 до 30». В 2022 году Влад был признан самым влиятельным русскоязычным инфлюенсером, а спустя два года даже стал участником Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Там он задал один из самых популярных среди молодежи вопросов, касающийся блокировок в интернете.

Кобяков

Влад Кобяков, как и Влад Бумага, является уроженцем Минска. Более того, свою творческую карьеру он начинал именно в команде Влада А4, снимаясь в различных развлекательных роликах. Однако затем пошел собственным творческим путем – на своем канале он начал выпускать научно-популярный контент, кулинарные обзоры и дегустации. Тогда же он начал и свою музыкальную карьеру – его сингл «Пушка» собрал больше миллиарда прослушиваний и тут же получил платиновый статус на стриминговых платформах. После этого он начал выступать с сольными концертами в России и Беларуси, а также не раз становился участником международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске. А в этом году Влад заявил о себе и как об актере – он исполнил главную роль в семейной комедии Владислава Богуша «Распаковка».

СЕРЕГА А4

Сергей Антонов, известный под псевдонимом СЕРЕГА А4, является еще одним членом команды Влада Бумаги. Родившийся в Самаре блогер настоящую популярность приобрел, только переехав в Минск. В 2021 году он впервые появился на канале А4. Там он быстро стал генератором новых челленджей и пранков. В этих роликах он появлялся вместе с Глентом и Кобяковым. В жизни блогера важную роль играет спорт – в 2021 году он попробовал в качестве боксера. В своих роликах он начал показывать выполнение различных силовых упражнений, а затем встретился лицом к лицу с профессиональным боксером. Этот спарринг всего за сутки набрал миллионы просмотров.

Наташа Гасанханова

В отличие ото всех остальных блогеров свою карьеру Наташа начинала вовсе не с роликов. Уроженка Смоленска за свою жизнь успела перепробовать множество профессий. Окончив Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Чернышевского, она получила специальность «менежер агробизнеса». Однако сразу после вуза занялась графическим дизайном. Параллельно она начал работать арт-директором в известных саратовских клубах. Спустя некоторое время девушка перебралась в Москву, где стала сотрудницей PR-агентства. В разные годы ее клиентами были Ирина Дубцова, Анна Седакова, Леонид Агутин, Ольга Орлова, Николай Басков и другие. Впервые Наташа попробовала себя в блогинге только с началом пандемии. Когда концерты стали массово отменяться, а клубы закрывались на карантин, она создала проект «ДаДа — НетНет». Его гостями становились известные блогеры и стримеры. Там они откровенно отвечали на самые провокационные вопросы и рассказывали о своей жизни. Теперь популярность Наташи столь велика, что она сама становится приглашенным гостем на многочисленных ток-шоу и телевизионных программах.