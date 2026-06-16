Ольга Бузова, Клава Кока, Прохор Шаляпин и Вадим Спириденков: Названы имена первой волны блогеров и артистов на VK Fest в Нижнем Новгороде

Ольга Бузова и Прохор Шаляпин выступят на VK Fest в Нижнем Новгороде. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня стали известны имена первой волны инфлюенсеров, которые выступят на VK Fest (6+) в Нижнем Новгороде 11 июля. Как сообщают организаторы, со зрителями на Стрелке пообщаются Ольга Бузова, Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова. Пока это только первая волна блогеров. В дальнейшем этот список будет пополняться.

- Гости смогут встретиться со знаменитостями, сделать совместные фото и взять автограф, - обещают организаторы.

Напомним, в этом году VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде – он состоится 11 июля на Стрелке. Место проведения выбрано неслучайно – именно эта локация считается одной из самых узнаваемых видовых точек столицы закатов. Здесь во время фестиваля гостей ожидают выступления артистов, автограф-сессии с известными блогерами и множество развлечений для всей семьи.

К слову, ранее организаторы уже называли имена артистов, которые вошли в первую волну фестиваля. Среди них Uma2rman, «Комната культуры», Дора, «Сироткин», Zoloto, Saluki, NANSI & SIDOROV. В дальнейшем будут названы имена и других артистов.