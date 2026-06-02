Zoloto и Saluki выступят на VK Fest в Нижнем Новгороде.

Список артистов, которые выступят на VK Fest (6+) в Нижнем Новгороде 11 июля, пополнился новыми именами. Теперь в него добавили Zoloto и Saluki. Уже известно, что Zoloto станет специальным гостем фестиваля - он исполнит несколько треков во время сета Uma2rman.

К слову, ранее организаторы уже называли имена артистов, которые вошли в первую волну фестиваля. Среди них Uma2rman, «Комната культуры», Клава Кока, Дора, «Сироткин», NANSI & SIDOROV. В дальнейшем этот список будет пополняться.

В этом году VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде – он состоится 11 июля на Стрелке. Место проведения выбрано неслучайно – именно эта локация считается одной из самых узнаваемых видовых точек столицы закатов. Здесь во время фестиваля гостей ожидают выступления артистов, автограф-сессии с известными блогерами и множество развлечений для всей семьи.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова призналась, что очень ждала встречи с Нижним. Она назвала город эффектным, модным, уютным и очень красивым и выразила надежду, что публика встретит фестиваль с особенной теплотой.

Даже сами билеты на фестиваль обещают стать коллекционным изделием – специально к мероприятию известный художник Пабло Радини изготовил ограниченное число арт-билетов. Среди их обладателей будет проводиться розыгрыш постеров, созданных художником специально к фестивалю.

Стоит отметить, что VK Fest этим летом пройдет не только в Нижнем Новгороде. Аналогичные фестивали состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.