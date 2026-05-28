Не сядет за руль два года: Суд вынес приговор мажору, устроившему массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Нижегородскому мажору-миллиардеру Сергею Корнилову, устроившему массовое ДТП, назначили наказание по одному из четырех протоколов. 21-летний нарушитель почти два года не сядет за руль и должен будет выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, 20 мая на Похвалинском съезде произошло резонансное ДТП: 21-летний Сергей Корнилов уселся в пьяном виде за руль дорогущего кабриолета Mercedes, вылетел на встречку, протаранил сразу несколько автомобилей и остановился, только влетев в бордюр.

Сразу после аварии он сделал селфи на фоне своей разбитой иномарки и запостил их в соцсети с подписью «Мажоры не умирают». Затем вместе с друзьями представитель золотой молодежи отправился в один из нижегородских ресторанов, где тоже успел изрядно покуролесить.

После ДТП на Корнилова составили четыре протокола: за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение бордюра. Всего же с 2025 года на нём висит 161 административный протокол на сумму 719 тысяч рублей.

Решение по одному из протоколов – отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения было принято 28 мая. Суд назначил мажору наказание в виде лишения прав на управление автомобилем на один год и 11 месяцев со штрафом в размере 45 тысяч рублей.

Отметим, в отношении Сергея Корнилова завели также два уголовных дела. Ему придется ответить за небезопасное вождение и за хулиганство. Суд уже избрал для него меры пресечения – запрет на совершение определенных действий по первому делу и десять суток ареста по второму.

