Обгоревший нос и полные мольбы глаза: Нижегородские ветеринары спасли после пожара кота Часика

Кот Часик был спасен с пожара. Фото: Госветуправление ГО г. Бор

В очередной раз нижегородцы продемонстрировали то, с какой любовью и ответственностью они относятся к братьям нашим меньшим. Не просто кота, но члена семьи - трехлетнего Часика спасли из полыхавшего жилого дома. Пушистый выглядел очень плохо, поэтому его оперативно доставили в ветклинику и принялись оказывать всю необходимую помощь.

- При осмотре животного нашими специалистами были выявлены термические ожоги в области морды ,подушечек пальцев и отравление продуктами горения. На момент осмотра кот не ел, был в шоковом состоянии. Часику была проведена комплексная терапия и сейчас животное чувствует себя лучше, - рассказали в Госветуправлении городского округа города Бор.

Судя по фото, Часику серьезно досталось — на металлический смотровой стол осыпались куски обгорелой шерсти, а на морде было большое черное пятно. Кот жмурился, наверняка в тот момент ему тяжело было дышать.

Обгорелая шерсть пушистого буквально сыпалась на стол. Фото: Госветуправление ГО г. Бор

Некоторое время кот находился в Борской ветклинике, но затем был переведен в другую, где и продолжил лечение. - Желаем его владельцам сил и терпения пережить эту беду, а Часику скорейшего восстановления и долгих лет жизни на радость своим владельцам, - добавили ветеринары.

К слову, подобный пример доброты и сострадания в нашем регионе далеко не единичный. Например, в 2022 году богородские пожарные реанимировали котенка, которого нашли под завалами. Малыша вытащили на балкон и при помощи специального аппарата стали подавать ему кислород. Когда котенок пришел в себя, его стали отпаивать водой. Пушистому стало лучше и его вернули хозяину.

Не менее обсуждаемым стал случай, произошедший в апреле прошлого года в Ковернино. Полуживого трехцветного кота нашли в развалинах сгоревшего дома. Выглядел кот паршиво - лапа была перебита, а шкура буквально отслаивалась. Спасатели приложили много усилий, но вылечили и выходили пушистого. После чего кот Тушила (или Лафет) стал талисманом 140-й пожарной части. Каждая смена начинается с того, что кот встречает сотрудников у входа в пожарную часть. Тушиле даже изготовили шапку-ушанку с символикой МЧС, а еще его решили наградить именной медалью.

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