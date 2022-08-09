Герой мемов рассказал, как изменилась его жизнь с тех пор. Фото: принтскрин видео "Сети НН"/ личная страница героя в соцсетях.

Несколько лет назад в сети всплыло старое видео, где нижегородец в военной форме пытается снять кота с дерева. Раз за разом попытки заканчиваются казусами, но парень не сдается и вселяет уверенность во всех, кто наблюдает за процессом. В конце концов наш герой решает срубить то самое дерево, и оно падает аккурат на линии электропередач. Электрический разряд ударил по дереву и все присутствующие замерли. Несколько секунд молчаливого наблюдения и бедолага кот рванул со всей мочи в ближайшие кусты. Жив! О том, как сложилась судьба кота и его спасителя долгое время ничего не было известно. Эксклюзивно для «КП-Нижний Новгород» герой видео согласился рассказать, как сложилась его дальнейшая судьба и что стало с бедолагой Барсиком.

История рождения мема

Как известно, эпизод произошел в Сормовском районе областного центра в 2001 году, тогда молодому солдату-контрактнику было около 20-ти лет. В вечернее время взволнованные бабушки попросили его снять кота с дерева и парень согласился. Весь процесс заснял местный телеканал и пустил в эфир. Это сейчас в таких ситуациях обязательно вызовут экстренные службы, приедут профессионалы и все сделают. Если говорить про конец девяностых — начало нулевых, то в те времена подобные вопросы старались решать своими силами, и не всегда подобные истории имели счастливую развязку. Хозяйке кошки еще повезло — парень придумал сразу несколько способов решить проблему, и один из них действительно сработал, хоть без ущерба и не обошлось.

Жил себе жил парень после этого случая, но с развитием ютуб-каналов забытый ролик получил вторую жизнь. Так, например, в 2014 году видео попало к блогеру Стасу Давыдову и тот от души пошутил над происходящим в кадре. Ныне закрытое интернет-шоу рижанина с аудиторией на тот момент более 1 миллиона человек стабильно порождало множество мемов, и этот случай не стал исключением. Так распространился мем «Спасти рядового Барсика», а за ним появилось и множество других. В фантазиях обывателей при спасении кота герой видео разрушал целый город, а то и планету, пытался снять кота с памятника Ленину на одноименной площади в Нижнем Новгороде, перевоплощался в Бетмена, в Альфа и даже становился причиной тяжелого психологического расстройства у кота. Все это столь же смешно, сколь и утрировано. Спасителю кота тем временем было уже совсем не до шуток, на него давило нездоровое внимание интернет-пользователей. На тот момент уже зрелый состоявшийся мужчина вынужден был несколько раз регистрировать новую страницу в соцсетях, и в конце концов забросил их все.

Большой кошатник, бизнесмен и примерный семьянин

Нашего героя зовут Игорь Новиков. Долгое время он избегал повышенного интереса к себе, но сейчас это уже в прошлом. Корреспонденту «Комсомолки» Игорь охотно рассказал, чем сейчас занимается, и как с ним вообще приключилась эта история.

- У меня все в порядке, есть небольшой строительный бизнес, - начал свой рассказ собеседник, - Есть семья. Еще я очень люблю животных. Всегда были кошки, и сейчас одна есть. Зовут Степа! Почему такая кличка? Когда мы брали маленького котенка, нам сказали, что это кот, а потом, когда правда вскрылась, менять ей имя я уже не захотел. Она беспородная, дворовая. По-моему, такие кошки самые лучшие, они умные.

Когда Игорь впервые увидел мемы о себе, семья у него уже была. Близкие, по его словам, восприняли с юмором, а сам он был не в восторге.

- Дочка знает про эту историю. Сейчас дома уже не вспоминают, а тогда все как-то навалилось совсем не вовремя. Для меня вообще было удивлением, когда это всплыло. Прошло уже много лет. Я человек позитивный по жизни, но тогда мною овладело негодование, все это было очень странно, - признался он.

К слову, глубоко негативных комментариев спаситель кота не встречал. В целом история закончилась относительно хорошо — кот спасен, хозяйка довольна. Проблемы с окном и линиями электропередач — дело поправимое. В конце концов, все последствия были устранены.

- Помню эту историю, как вчера. Я сам предложил помочь. Все происходило возле моего дома, не соседка, абсолютно незнакомый человек. С котом все было в порядке. Он после этого случая прожил еще пять лет. Соседи говорят, он вернулся домой. «Операция» прошла успешно (шутит). Еще пожил.

Кот Барсик был спасен и прожил у хозяйки еще несколько лет. Фото: Принтскрин видео "Сети НН".

Мемы о себе нижегородец не видел давно. Оно и понятно, свое дело отнимает много времени, как-то не до этого. Но из тех, что запомнились, есть любимые.

- Все последнее, что я видел, было так давно. Мне песенка очень понравилась «Зато я спас кота», вообще обалденная. Просто шедевр! Авторов мемов не искал, не было даже желания такого. Шуток от друзей на эту тему и подарков с изюминкой тоже не было. К тому моменту все мы уже были достаточно взрослые люди, - резюмировал он.