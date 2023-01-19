Пушистик, заслуживший медаль: Спасенный кот Тушила стал талисманом нижегородских пожарных

Трехцветный кот строго блюдет дисциплину. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Каждое утро у сотрудников 140-й пожарно-спасательной части в поселке Ковернино Нижегородской области начинается примерно одинаково. На входе их неизменно встречает молодой трехцветный кот с пронзительным взглядом. Усатый помощник начальника части сразу поймет, если кому-то лучше не выходить на смену и вернуться домой. Своим трудолюбием и исполнительностью кот с первых дней своей работы буквально покорил руководство. Он всегда заметит, если кто-то опаздывает или отсутствует, поэтому трудовая дисциплина здесь остается на очень высоком уровне. С таким котом не забалуешь!

Каждый день Тушила встречает и проверяет сотрудников. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- По нему я уже могу ориентироваться, - рассказывает начальник пожарной части Максим Кудрявцев, - если без пятнадцати восемь кот находится не на входе в подразделение и не встречает меня, значит он еще находится с личным составом и проверяет, как они. Если он встречает меня на входе, то для себя я уже понимаю, что личный состав стоит на разводе и ждет руководства подразделения для постановки задач и подведения итогов за дежурные сутки.

На самом деле, кот-пожарный — не прихоть кого-то из сотрудников, а настоящий подарок судьбы. До того, как начать свою карьеру в МЧС, хвостатый чуть не погиб в страшном пожаре. В апреле прошлого года его полуживого нашли в развалинах выгоревшего дома и спасли от верной гибели. Лучше эту картину не представлять - лапа животного была перебита, а шкура буквально отслаивалась.

- Личным составом был обнаружен котенок, который находился в очень тяжелом состоянии. Он еле передвигался, был истощен. Было предпринято очень много мер к тому, чтобы его выходить — перебинтовывали, мазали, мыли, - вспоминает Кудрявцев.

К счастью, эти страшные дни остались позади. Кот всем доволен и продолжает радовать сотрудников пожарной части. При виде него даже самый суровый пожарный сдается и расплывается в улыбке.

Уникальным делает кота его окрас. Признайтесь, многие подумали, что животному ошибочно определили пол. Пеструю черепаховую шубку обычно носят кошки, а у котов такое не предусмотрено на генетическом уровне. На самом деле, в очень редких случаях ввиду аномалий коты бывают и трехцветными. Это одна из причин, почему этот кот стал настоящим живым талисманом для пожарных, и они гордо заявляют: «Он такой один на сто тысяч!».

Трехцветный кот стал символом пожарной части. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Хвостатому сотруднику придумали множество кличек: Лафет, Огнетушитель, Рукав, Тушила. Кот откликается на любую — главное, про него не забыли, любят и ценят. Заботятся. И он отвечает взаимностью.

Пушистый счастлив, что попал в заботливые руки пожарных. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Для кота личным составом придумана так называемая шапка-ушанка с символикой МЧС. Было принято решение, что головной убор он будет надевать только в праздничные дни. Также он приносит личному составу много положительных моментов им ярких эмоций. Это наш талисман, который нас будет оберегать от частых вызовов и тревожной работы, - подытожил начальник пожарной части.

Для кота соорудили специальную шапку-ушанку. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В ближайший профессиональный праздник (предположительно, День пожарной охраны 30 апреля, прим.) кота планируют наградить именной медалью.

Интересно, что это не первый случай в нашем регионе, когда усатые и хвостатые становятся сотрудниками различных организаций. Так, например, в Керженском заповеднике уже пять лет работает секретарем кот Филимон.