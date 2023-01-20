«Сеня, держись!»: спасатели всемером достали кота нижегородки, угодившего в вентиляцию

Любопытный кот Сеня провалился в вентиляцию и не мог выбраться сам. Фото предоставила Екатерина Новикова.

Нижегородка Екатерина после работы как обычно выполняла свои дела по дому. Ближе к ночи женщина заметила, что любимого кота Сени нигде нет. Как выяснилось, пушистый соблазнился на воркование голубей, залез в открытую вентиляцию и провалился на глубину около пяти метров. Операция по вызволению восьмилетнего и вроде бы опытного Арсения продолжалась несколько часов. Все происходило в пятиэтажке, расположенной на улице с красноречивым названием — Геройская. Для выполнения задачи были задействованы сотрудники ДУКа и службы ГО и ЧС города. В результате кот отделался легким испугом и царапиной на носу. «КП-Нижний Новгород» связалась с хозяйкой кота и узнала от нее все подробности чудесного спасения пушистика.

- Это произошло 18 января, - рассказывает Екатерина, - я пришла с работы и решила помыть решетку вентиляции. Сняла ее, намыла и оставила в ванной сушить. Спустя какое-то время заметили, что кота нет. Стали искать. Не нашли. И тут муж услышал, как он мяукнул в вентиляции.

При помощи камеры телефона супруги убедились, что кот находится внутри и стали предпринимать попытки его вызволить. Но куда там — питомец упал со второго этажа на первый. Никакого специального оснащения в квартире, конечно, не нашлось. Ради спасения Сени они заставили соседей первого этажа разобрать вентиляцию, а уже глубокой ночью самостоятельно исследовали вентиляцию в подвале на предмет возможных отверстий, выходов. Все попытки оказались тщетны, и женщина обратилась в экстренную службу.

- В службе спасения нам рекомендовали обратиться в ДУК, - продолжила собеседница, - в домоуправляющей компании нам составили заявку и в восемь часов утра их сотрудник уже стоял на пороге. Пытались и так и сяк, но у него тоже не оказалось подходящего оборудования.

Понимая, что без подмоги никак, женщина вновь позвонила по каналу «112». К счастью, на этот раз ее соединили со спасателями. В начале одиннадцатого трое бравых парней в форме с надписью «Служба спасения города Нижнего Новгорода» уже активно предпринимали попытки по спасению усатого. Однако, и их инструментария оказалось недостаточно. Ближе к обеду к ним присоединилась более зрелая и опытная бригада коллег, которые захватили с собой специальную камеру. Устройство позволяло видеть все происходящее в вентиляционном канале. Спасение кота напоминало хирургическую операцию. Сотрудники службы работали своими инструментами, а их действия выводились на экран, как на аппарате УЗИ.

- Это надо было видеть! Семеро взрослых мужчин — две бригады ГО и ЧС и работник ДУКа объединились, чтобы спасти кота. Сделали петлю, связали ее с грузиками и опустили вниз к коту. Сначала попытались набросить ее коту на голову, но не получилось. Вентиляция узкая, примерно 15 сантиметров диаметром. Ему там было тесно. Они уговаривали кота помочь: «Сеня, давай помогай нам!», «Сеня, давай держись!». Каким-то чудом кот вынул лапу и попытался уцепиться, но сорвался. Петлю ему набросили на левую лапу, затянули и вытащили. Увидев такое количество незнакомых людей, он зашипел. А они, представляете, очень радовались, что достали кота! Все молодцы, конечно. Я плакала от радости. Большое им спасибо! - добавила Екатерина.

Хозяйка кота взяла его на руки, успокоила, а затем напоила водой. Вдоволь насидевшись в вентиляции, Сеня стал более ласковым и покорным. Теперь он больше не сбегает с рук, а сам ластится к хозяйке. Кота осмотрел ветеринар и сказал, что кроме отметины на носу других повреждений у Сени нет. Все у него будет хорошо.

После своего спасения Сеня стал более покладистым. Фото предоставила Екатерина Новикова.

О произошедшем узнал и глава города Юрий Шалабаев. По его словам, весомый вклад в спасение Сени внес спасатель 3-го класса Илья Бурмаков.

- Хотел бы присоединиться и поблагодарить сотрудников МКУ «Управление ГО и ЧС города Нижнего Новгорода» за то, что, приехав на вызов, они спасли того, кто без них бы пропал. Берегите своих животных! - написал мэр в своем Телеграм-канале.