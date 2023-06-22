Кормили с удочки: Кота Тошика, просидевшего в вентиляционной шахте 20 дней, спасли в Нижнем Новгороде

Котик Тоша не пострадал. Фото: Андрей Васильев.

Почти три недели хозяева искали домашнего котика по кличке Тошик, выбежавшего из квартиры в одной из многоэтажек в Нижнем Новгороде. Питомца разыскивали всей семьей, расклеивали объявления, осматривали местность, но нашли только на 19 день… в вентиляционной шахте. Он жалобно мяукал и ждал помощи, чтобы скорее выбраться из пыльной западни. Как вызволить любимца было непонятно, но для начала его решили покормить, поэтому, вооружившись удочкой, хозяева пришли на крышу и через отверстие стали спускать котику лакомства. Следующая ночь была бессонной, зато нашлось решение, как вызволить Тошика из беды. Удивительной историей спасения бело-рыжего пушистика с «Комсомолкой» поделился хозяин кота Андрей Васильев.

Прошмыгнул в подъезд и пропал

– Вся эта история произошла в начале июня. Мы живем на восьмом этаже и выходили из квартиры, когда Тошик прошмыгнул мимо нас в подъезд. Он время от времени выходил на площадку, очень любил сидеть на девятом этаже, где его подкармливали, а потом возвращался домой, – рассказал Андрей. – Он не на самовыгуле, на улицу никогда не выходил, ограничивался подъездом. А тут выбежал и пропал.

Обычно любимец семьи недолго сидел на лестничной площадке, прежде чем вернуться домой, но в этот раз он отсутствовал долго. Хозяева забеспокоились, бросились искать Тошика, но нигде его не находили.

– А у нас в этот момент в доме работали промышленные альпинисты, они делали фасад. Мы подумали, котик наш выбежал на крышу и пошли его там искать. Ходили несколько раз, осматривали каждый уголок крыши, но его там не было. Мы никак не могли понять, куда он делся, – вспомнил в разговоре нижегородец.

Тошик с хозяйкой. Фото: Андрей Васильев.

Печатали объявления и обклеивали ими район

Тогда семья Васильевых предположила, что котика могли забрать, поэтому они напечатали десятки объявлений и расклеили по всему району. Неравнодушные люди звонили часто, говорили, что видели похожего пушистика.

– Мы тогда предполагали, что это не наш кот, но всё равно ходили смотреть. Даже успели отчаяться в какой-то момент, но искать не переставали. Он всё-таки член семьи, провел с нами 13 лет, – подчеркнул Андрей. – Даже по камерам с домофона пытались посмотреть, может, кто-то вынес или он выбежал, но там ничего не видели.

Чудесное совпадение

Надежду хозяевам Тошика подарила соседка с седьмого этажа. Пенсионерка рассказала, что слышит мяуканье из вентиляции и предполагает, что это пропавший котик.

– Мы тогда собирались загород поехать, уже сели в машину, когда моя жена вдруг поняла, что забыла дома зарядку для телефона. Она побежала домой, а когда на обратном пути выскочила за дверь, то наткнулась на соседку. Тогда-то она ей и сказала о своем предположении, – объяснил Андрей.

Тошу спасли на 20 день пропажи. Фото: Андрей Васильев.

Тогда было принято решение, что Андрей поедет отвозить тёщу на дачу, а его жена останется дома и пойдет проверить крышу снова. Правда, уехать мужчине далеко не удалось. После того, как он останавливался за покупками в магазине, автомобиль отказался заводиться.

– Встала моя машина и всё, не едет. Надо же, как сложилось, я в шоке просто. В итоге я бросил авто и присоединился к своей жене, стали вместе заниматься спасением котика, – рассказал Андрей.

Покормили с удочки и бросились спасать

Как полагают хозяева, животное провалилось в отверстие на крыше здания и, пролетев до уровня первого этажа, оказалось заблокированным. Сколько времени кот провел в узкой шахте, никто не знает.

– На 19 день пропажи мы его обнаружили в вентиляции. Непонятно, сколько он там просидел, – добавил хозяин котика.

Семья Васильевых вызвали сотрудников МЧС, но там им помочь не смогли. Тогда хозяева решили самостоятельно спасать питомца. Правда, пока не знали как. Однако, в первую очередь, они придумали способ, как покормить и напоить Тошика. Для этого они взяли удочку, привязали к ней фонарик и миску, а затем опускали с крыши в шахту.

Кормили с помощью удочки. Фото: Андрей Васильев.

– Нам удалось по свету фонарику определить, что кот находится на первом этаже. Время уже было позднее, но мы всё же пошли в магазин, который у нас в доме располагается и стали общаться с продавцами, объяснять ситуацию, – поделился Андрей. – Они дали нам разрешение пробурить небольшое отверстие. Кот сидел там на одном месте, было очень узко, он никуда пойти не мог.

На следующий день рано утром хозяева Тошика вновь вернулись в магазин, на этот раз, чтобы вызволить котика. Домой в тот день они уже возвращались с любимым питомцем на руках.

Тоша дома, сыт и доволен. Фото: Андрей Васильев.

– Я лично его вытаскивал через то маленькое отверстие, которое мы пробурили. Каждая минута была ценна, – рассказал Андрей.

Спустя 20 дней Тошик, наконец, вернулся домой. Там его отмыли и накормили. К счастью, малыш не хромал и не был ранен. Эту историю кроме как чудом не назовешь.