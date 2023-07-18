Десять новых остановок появилось в районе перекрытой площади Свободы. Фото: телеграм-канал "Метро НН"
Десять новых остановок общественного транспорта ввели в районе площади Свободы, где с 8 июля была изменена схема движения в связи с ее полным перекрытием на время строительства метро. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро-НН».
После перекрытия площади Свободы транспорт стал ходить в объезд по соседним улицам, и для удобства пассажиров было решено ввести несколько остановочных пунктов. В частности, для маршрутов А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 вводятся остановки «Станция метро Горьковская», «Стадион Водник», «Площадь Октябрьская» и «Кинотеатр «Рекорд».
На пути следования маршрутов А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91 появились остановки «Ковалихинский сквер», «Улица Белинского» и «Улица Полтавская», а вот остановки «Площадь Свободы» и «Улица Варварская» исключили из пути следования.
Маршруты А-16, А-41, Т-34, Т-57 будут останавливаться около ТЮЗа в районе домов №145 и №160 по улице Горького.
Напомним, 8 июля площадь Свободы полностью перекрыли для транспорта и пешеходов: здесь начался вынос инженерных коммуникаций для строительства станции метрополитена. Сейчас по периметру площадки сделали деревянный настил для пешеходов, к осени обещают построить временную дорогу для личного транспорта. А вот автобусы, маршрутки и троллейбусы будут ходить в объезд до конца 2025 года – до самого окончания строительства метро.
После открытия новой станции метро «Площадь Свободы» пешеходный трафик на этом пространстве пойдёт уже по подземным переходам.
КОНКРЕТНО
Адреса новых остановок в районе площади Свободы в Нижнем Новгороде:
Маршруты А-16, А-41, Т-34, Т-57:
— «Театр юного зрителя», улица Горького, 145
— «Театр юного зрителя», улица Горького, 160
Маршруты А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97:
— Станция метро Горьковская», площадь Горького, 1/80
— «Станция метро «Горьковская», Большая Покровская, 56, по улице Звездинка
— «Стадион Водник», улица Звездинка, 38
— «Стадион Водник», улица Алексеевская, 26
— «Площадь Октябрьская», улица Октябрьская 35
— «Кинотеатр «Рекорд», улица Пискунова, 11
Маршруты А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91:
— «Ковалихинский сквер» (напротив д. 49 по ул.Ковалихинской)
— «Ковалихинский сквер, улица Ковалихинская, 51.
— «Улица Белинского», «Улица Полтавская» в оба направления
— остановки «Площадь Свободы», «Улица Варварская» исключаются из пути следования.
Маршруты А-16, А-41, Т-34, Т-57:
— «Театр юного зрителя», улица Горького, 145
— «Театр юного зрителя», улица Горького, 160
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