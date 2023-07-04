Движение транспорта по площади Свободы будет временно прекращено с восьмого июля. Фото: телеграм-канал «Метро НН»
Движение транспорта на площади Свободы будет временно приостановлено с восьмого июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
В связи со строительством новой станции метро «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде и выносом большого количества инженерных коммуникаций, с 00:01 восьмого июля будет прекращено движение транспорта на некоторых улицах. В частности изменения затронут: площадь Свободы, участок на улице Максима Горького (на участке от Ошарской до Ижорской), участок на улице Ошарской, дорогу от площади Свободы до улицы Володарского, а также на участке напротив дома №1 по улице Ванеева. По прилегающим улицам будет организована зона объезда.
Для транспорта будет утверждена новая схема маршрутов. Предполагается, что для личного автотранспорта дорогу откроют осенью, а общественные маршруты продолжать ездить по временным дорогам. Работы будут проводить до полного возведения станции - ориентировочно до конца 2025 года.
Для того, чтобы уменьшить заторы в центре города, будет оптимизирована схема работы светофоров в границах временного перекрытия движения.
В связи с перекрытием площади Свободы в движении общественного транспорта будут изменения.
Из-за того, что троллейбусы не будут ходить по данному участку, вводится новый автобусный маршрут А-39, который будет следовать по маршруту «Микрорайон Кузнечиха-2 – площадь Минина и Пожарского» он будет проходить по улицам Генерала Ивлиева, Козицкого, Ванеева, Белинского, Ковалихинской, Варварской. Кроме того, в усиленном режиме будут работать автобусы Т-31, Т-34, Т-70, А-41.
Троллейбусные маршруты №9, №13 и №17 перестанут ездить по участку от площади Советской до площади Минина и Пожарского. В результате троллейбусы будут следовать:
-троллейбусы №9 будут проезжать по улице Ивлиева – улице Васюнина – улице Ванеева – улице Бекетова – проспекту Гагарина до площади Горького; в обратном направлении – от площади Горького по проспекту Гагарина – улице Бекетова – улице Ванеева – улице Рокоссовского – улице Ивлиева;
-троллейбусы №17 проследуют по улице Ивлиева – улице Рокоссовского – улице Ванеева – улице Бекетова – проспекту Гагарина до площади Горького; в обратном направлении – от площади Горького по проспекту Гагарина – улице Бекетова – улице Ванеева – улице Васюнина – улице Ивлиева;
-троллейбусы №13 будут следовать из микрорайона Щербинки-2 по проспекту Гагарина – улице Бекетова – площади Советской – улице Ванеева – улице Рокоссовского – улице Ивлиева – улице Васюнина до остановки «4-й микрорайон»; в обратном направлении – по тому же пути.
Изменяться трассы автобусных маршрутов, которые проходят через площадь Свободы:
- часть трассы А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 пройдет по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской в направлении площади Минина и Пожарского, в обратном направлении – по улице Алексеевской;
- часть трассы автобусных маршрутов А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будет проходить от улицы Белинского до Варварской через Ковалихинскую;
- часть автобусных маршрутов А-16, А-41, Т-34, Т-57 пройдет с улицы Горького на улицу Белинского через Ошарскую;
- автобусы А-20 будут совершать левый поворот с улицы Ванеева на улицу Белинского без заезда на площадь Свободы;
- автобусы Т-83 будут ездить в направлении площади Лядова по улице Белинского без заезда на площадь Свободы;
- автобус А-4 прекратит движение до окончания работ, а движение маршрутов А-71 и А-95 будет сокращено до площади Минина и Пожарского.
Также будут оборудованы дополнительные остановочные пункты:
- «Станция метро Горьковская» (пл. Горького 1/80);
- «Станция метро «Горьковская» (ул. Большая Покровская, 56, по Звездинке);
- «Стадион «Водник» (ул. Звездинка, 38);
- «Стадион «Водник» (ул. Алексеевская, 26),
- «Площадь Октябрьская» (ул. Октябрьская, 35);
- «Кинотеатр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11);
- «Ковалихинский сквер» (напротив ул. Ковалихинская, 49);
- «Ковалихинский сквер» (ул. Ковалихинская, 51);
- «Театр юного зрителя» (ул. Горького, 145);
- «Театр юного зрителя» (ул. Горького, 160);
- площадь Минина и Пожарского (до поворота на улицу Алексеевскую, рядом с домом № 2, корпус 2 по площади Минина и Пожарского).