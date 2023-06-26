Движение транспорта закроют на площади Свободы из-за строительства метро. Фото: «МетроНН»

Масштабное изменение схемы движения транспорта будет на площади Свободы в связи со строительством новой станции метро. Об этом сообщают в телеграм-канале «МетроНН».

По информации источника, сейчас метростроевцы приступают к выносу различных инженерных коммуникаций, чтобы в будущем организовать котлован будущей станции метро «Площадь Свободы».

Изменения будут действовать как минимум до сентября 2023 года. Фото: «МетроНН»

- Транспорт перестанет ходить по самой площади Свободы и частично по некоторым прилегающим улицам. Ориентировочный срок окончания работ — сентябрь 2023 года, - отметили в телеграм-канале «МетроНН».

Напомним, недавно нижегородцам назвали сроки открытия трех новых станций метро - «Сенная», «Площадь Свободы» и «Сормовская».

Новая схема движения автобусов в районе площади Свободы:

-маршруты А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 поедут по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской в сторону площади Минина, в обратном направлении — по Алексеевской

-маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 пройдут от улицы Белинского до Варварской через улицу Ковалихинскую в оба направления

-А-16, Т-57 поедут с улицы Горького на улицу Белинского через Ошарскую в оба направления;

-маршруты А-41, № Т-34 поедут с улицы Горького на улицу Ванеева через Ошарскую и улицу Белинского в оба направления

-А-20 больше не будет заезжать на площадь Свободы

-Т-83 в оба направления будет следовать по улице Белинского без заезда на улицу Горького и площадь Свободы.

-А-71 и А-95 сократят маршрут до площади Минина

-А-4 временно перестанет ходить до окончания работ на площади Свободы.

Также для автобусов предусмотрены новые остановки:

Для маршрутов А-1, А-40, А-58, А-64, А-68, Т-74, Т-97 водятся остановки:

— Станция метро Горьковская», площадь Горького, 1/80

— «Станция метро «Горьковская», Большая Покровская, 56, по улице Звездинка

— «Стадион Водник», улица Звездинка, 38

— «Стадион Водник», улица Алексеевская, 26

— «Площадь Октябрьская», улица Октябрьская 35

— «Кинотеатр «Рекорд», улица Пискунова, 11

На маршрутах А-3, А-39, А-61, А-92, Т-70, Т-91 вводятся остановки:

— «Ковалихинский сквер» (напротив д. 49 по ул.Ковалихинской)

— «Ковалихинский сквер, улица Ковалихинская, 51.

Автобусы этих маршрутов будут также совершать посадку и высадку пассажиров на остановках «Улица Белинского», «Улица Полтавская» в оба направления; а остановочные пункты «Площадь Свободы», «Улица Варварская» исключаются из пути следования.

На маршрутах А-16, А-41, Т-34, Т-57 вводятся остановки:

— «Театр юного зрителя», улица Горького, 145

— «Театр юного зрителя», улица Горького, 160