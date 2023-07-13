Перенос коммуникаций начался в районе площади Свободы. Фото: тг-канал Метро-нн

В районе площади Свободы начался перенос инженерных коммуникаций на стройплощадке метро. Об этом сообщает телеграм-канал «Метро-НН».

Согласно информации, рабочие приступили к выносу инженерных сетей еще на прошлой неделе, однако затяжные дожди немного затормозили работу. Впрочем, после выходных метростроевцы вновь приступили к работе.

- На пересечении улиц Горького и Ошарской будут смонтированы несколько колодцев, в том числе через которые выносится из зоны будущей станции канализационная сеть, - поясняет телеграм-канал.

Напомним, движение на площади Свободы было полностью перекрыто с 8 июля. Для пешеходов по периметру установили деревянный настил, а вот автомобилистам приходится искать пути объезда. Впрочем, для машин к осени обещают построить временную дорогу, а вот общественный транспорт будет ходить в объезд до конца 2025 года.