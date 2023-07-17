«Пересек двойную сплошную»: В Нижнем Новгороде таксист устроил ДТП, в котором погибла пассажирка, еще пять человек пострадали

Пассажирка такси погибла в ДТП на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вечером в воскресенье на Гребном канале произошло жесткое ДТП с участием такси. Один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Авария произошла около десяти часов вечера на улице Слобода Печеры. 35-летний водитель такси на "Ладе Гранте", забрав двух пассажиров, пересек двойную сплошную и столкнулся с автомобилем «Субару Импреза», - рассказали в ведомстве.

В результате столкновения погибла девушка, которая только что села в такси. Еще пять человек пострадали – все они были госпитализированы с различными травмами. По оперативной информации МЧС, сотрудники которого также выезжали на место аварии, среди пострадавших есть ребенок.

Судя по фото, которые появились в соцсетях, удар был значительной силы: легковушка такси после столкновения оказалась буквально всмятку, а «Субару» развернуло поперек дороги.

К сожалению, такси нередко становятся участниками ДТП в Нижнем Новгороде. Так, пару месяцев назад при столкновении двух машин такси на проспекте Ленина пострадали три человека, в феврале водитель такси протаранил трамвай на Сормовском шоссе, а осенью лихач с шашечками не вписался в поворот на площади Минина и протаранил остановку возле Кремля.