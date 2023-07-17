Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Гребном канале

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Гребном канале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два человека, пострадавших в ДТП на Гребном канале в Нижнем Новгороде, находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Напомним, ДТП в районе улицы Печеры Слобода произошло около десяти часов вечера 16 июля. 35-летний водитель такси на «Гранте», взяв пассажиров, решил развернуться через двойную сплошную, в результате чего произошло столкновение с «Субару Импреза».

18-летняя девушка-пассажирка такси погибла на месте, еще пять человек были доставлены в больницу им. Семашко.Два человека находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии – это 40-летняя женщина и 16-летняя девушка. 35-летний таксист госпитализирован в отделение сочетанной травмы в состоянии средней степени тяжести.

- Еще двое мужчин 30 лет и 24 года после обследования и оказанной медпомощи направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, - уточнил Мелик-Гусейнов.