Таксист-лихач протаранил остановку и едва не влетел в кремль в центре Нижнего Новгорода

В результате ДТП пострадали 2 человека. Фото: скрин из видео. Источник: R2N – Нижний Новгород

Довольно часто при заказе такси, даже когда указана точка отправления и назначения, у пассажиров возникают трудности. То машина долго не едет, то водитель где-то потерялся, хотя желанная фраза «Вас ожидают» уже давно высветилась на экране смартфона. Что ж поделать, всякое бывает, но накануне водитель такси в Нижнем Новгороде слишком буквально воспринял фразу «ожидаю на остановке».

В ночь с 9 на 10 ноября, примерно в три часа, возле Нижегородского Кремля белое такси марки Renault Logan влетело прямо в «умную» остановку. Момент происшествия попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что такси на высокой скорости выруливает со стороны улицы Варварской, на проезжей части площади Минина машину заносит, и она врезается в бордюр. После этого автомобиль перевернулся и его протащило по тротуару прямо до остановки.

Всего в машине было семь человек. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

За рулем такси в этот момент находился 22-летний молодой человек со стажем вождения 4 года. Машиной он управлял пьяным, а ещё чего хуже в салоне с ним находилось шестеро пассажиров!

– В результате ДТП пострадали два человека, которые были доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время водитель такси привлечен к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде и за повреждение дороги и остановки.

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