Три человека пострадали при столкновении двух такси в Нижнем Новгороде

Авария с участием двух такси произошла в Нижнем Новгороде утром 14 мая Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Авария с участием двух такси произошла в Нижнем Новгороде утром 14 мая. В ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Столкновение произошло на проспекте Ленина, 64 Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По данным ведомства, водитель такси марки «Рено Логан» превысил безопасное расстояние и врезался в такси той же марки, которое ехало впереди. Столкновение произошло на проспекте Ленина, 64. У одного из автомобилей смяты бампер и капот, у другого поврежден багажник.

У одного из автомобилей смяты бампер и капот Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В аварии пострадал мужчина водитель одного из автомобилей, а также два пассажира такси – мужчина и женщина.

Все пострадавшие на карете скорой помощи были доставлены в больницу.

У другого автомобиля поврежден багажник Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, легковой автомобиль протаранил остановку на улице Долгополова в Нижнем Новгороде 12 мая.