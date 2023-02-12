Таксист протаранил трамвай в Нижнем Новгороде 12 февраля

В результате столкновения трамвай сошел с рельсов и развернулся на 180 градусов Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП с участием автомобиля такси и трамвая случилось в Нижнем Новгороде утром 12 февраля. В 06.30 на Сормовском шоссе,21, водитель такси протаранил трамвай. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трамвай и автомобиль Kia двигались параллельно друг другу со стороны станции «Варя» вдоль Сормовского шоссе. Трамвай стал разворачиваться налево на разрешающий сигнал светофора. В это время водитель такси продолжил движение прямо, но на «красный» сигнал светофора, и влетел в трамвай.

В результате столкновения трамвай сошел с рельсов и развернулся на 180 градусов. Автомобиль Kia от удара проехал дальше вдоль трамвайных путей.

В ДТП пострадал пассажир такси. Его доставили в городскую клиническую больницу.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 9 на 10 ноября 2022 года, примерно в три часа, возле Нижегородского Кремля белое такси марки Renault Logan влетело прямо в «умную» остановку.

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