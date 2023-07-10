Десятки светофоров прекратили работать в Нижнем Новгороде из-за ливня 10 июля

В ближайшие часы дожди не прекратятся. Фото: Мария СОРОКИНА

Уже третьи сутки в Нижегородской области буйствует стихия: начавшийся в субботу ливень не прекращается ни на мгновение. Город погружен в такие условия, при которых экстренным, аварийным и коммунальным службам приходится работать в авральном режиме. На автодорогах лужи по колено, застревает транспорт, образуются автомобильные пробки и вот появилась новая проблема — пропало питание у светофоров.

По состоянию на утро 10 июля по всему городу от Приокского района до Сормова перестали работать 17 светофорных объектов. Информацию о произошедшем распространил Центр организации дорожного движения.

Нижегородцы оказались в условиях, когда автомобили приходится толкать обратно на парковку перед домом, автобусные и троллейбусные маршруты периодически отменяют, а такси рискует застрять в той же луже у дома. Многие в это утро решили пройтись до работы пешком и, конечно, на переходах сейчас происходит настоящий хаос. Водители стараются пропускать пешеходов на «зебре». Движение транспорта из-за этого, конечно, еще больше замедляется. Нижегородцев призывают быть осторожными на дорогах. О неработающих светофорах следует сообщать по телефону 8 (831) 428-82-58 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Напомним, что по состоянию на 9 июля выпала уже половина месячной нормы осадков. Ожидается, что в ближайшие часы осадки не прекратятся, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение. Региональное МЧС информирует, что из-за сильных дождей возможны подтопления из-за замусоривания ливневок, затопления низин, дорог, сельхозугодий, опор ЛЭП и линий связи, отключение электричества. Вероятно увеличение числа ДТП и затруднение работы общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за ливня на дороге застряла скорая помощь.

Глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев пропускать машины скорой помощи, так как им сейчас особенно сложно добираться на вызовы по затопленным улицам.

КОНКРЕТНО:

Список участков с неработающими светофорами в Нижнем Новгороде:

ул. Ярошенко в районе дома №13;

- ул. Ярошенко в районе дома №7;

- ул. Ярошенко в районе дома №5А;

- пр. Гагарина – ул. Сурикова;

- ул. Рябцева – ул. Героя Давыдова;

- Сормовское шоссе - ул. Шаляпина;

- ул. Черняховского – ул. Баранова;

- пр. Героев – ул. 50-летия Победы;

- ул. Новикова-Прибоя – ул. Глеба Успенского;

- ул. Коминтерна – ул. Исполкома;

- ул. Комсомольская - ул. Краснодонцев;

- ул. Сергея Акимова – ул. Пролетарская;

- ул. Юлиуса Фучика – ул. Монастырка;

- ул. Сергея Акимова в районе дома №4Б;

- ул. Полтавская – ул. Республиканская;

- ул. Новикова-Прибоя – ул. Героя Попова;

- ул. Литвинова - ул. Приокская.