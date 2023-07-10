Троллейбусы и трамваи встали из-за сильного ливня в Нижнем Новгороде 10 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ряд троллейбусов и трамваев временно перестал работать в Нижнем Новгороде из-за сильного ливня в понедельник, 10 июля. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

В частности, сегодня утром не вышли на маршруты троллейбусы №№ 2, 3, 5, 10, 15, 25, а троллейбусы №№ 4, 11, 14 ходят только до станции «Счастливая».

Повлиял дождь и на работу трамваев. Так, нижегородцы не смогли добраться на работу на маршрутах №№ 22, 6, 11. Трамвай № 417 ходит только от Московского вокзала до улицы Аксакова. Вместе с тем было восстановлено движение трамваев №№ 2, 11,18 и 27, которые вчера перестали ходить из-за обильных осадков.

- Привлечены городские службы для оперативной откачки воды с целью скорейшего восстановления движения трамваев, - отметили в ЦРТС региона.

Сильный дождь в Нижнем Новгороде начался в субботу вечером и продолжается до сих пор. За сутки выпала половина месячной нормы осадков. За это время воды налило столько, что дороги в областном центре превратились в реки. В Сормовском районе посреди такой реки застрял городской автобус – вызволять пассажиров из плена пришлось спасателям. О том, что происходит сейчас на дорогах и не только, читайте в нашей онлайн-трансляции.