Экстренное предупреждение: Сильные ливни в Нижегородской области продолжатся еще двое суток

Синоптики прогнозируют опасные метеоявления. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сильные ливни, пришедшие в Нижегородскую область вечером 8 июля, продолжатся еще двое суток. Об этом сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ливни, накрывшие Нижний Новгород и область, привели к образованию километровых пробок 9 июля. А в Арзамасе непогода стала причиной павших деревьев, снесенных крыш и затопленных улиц. У одного из домов и вовсе сорвало фасад.

Однако в ближайшие дни погода не изменится. Синоптики прогнозируют опасные метеоявления.

– До конца суток 9 июля с сохранением ночью и днем 10 июля по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, – отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с этим возможны подтопления из-за замусоривания ливневок, затопления низин, дорог, сельхозугодий, опор ЛЭП и линий связи, отключение электричества. Вероятно увеличение числа ДТП и затруднение работы общественного транспорта.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, небольшой дождь будет идти и во вторник. 12 июля погода будет пасмурной, но без осадков. А с четверга дожди вернутся в регион.

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